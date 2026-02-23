L’Addiction, s’il vous plaît ! - Terreur Graphique - la chronique BD

Résumé : Terreur Graphique se raconte dans un roman graphique inédit, sous-titré confessions d’un alcoolique qui se soigne. Une longue et douloureuse introspection que l’auteur veut montrer comme exemple, non sans autodérision...

Critique : Il n’a l’air de rien comme ça, avec sa couverture pleine d’humour, son dessin plein d’autodérision, ses personnages aux figures animalesques et ses couleurs multiples et chaudes, mais ce roman graphique est une vraie pépite. Probablement pas de l’or, mais d’une de ces terres rares qu’il faut extraire avec du sang et de la sueur, car cette histoire, celle de Terreur Graphique, est de la trempe de celle qui s’extraient à coup de pelle dans les tripes et de pioche dans le cerveau. Dans la lignée de ces romans graphiques américains qui n’avaient rien à perdre en se détaillant les traumatismes et en se récitant ses propres faiblesses, celui-ci s’attaque à un fléau que la France fait mine d’ignorer, là où bien d’autres pays ont su réagir et chercher des solutions : l’alcoolisme. Tare familiale, puisque l’auteur explique que son père avait préparé le terrain pour cette addiction. Échec personnel, puisque la boisson cherche toujours à reprendre le dessus, la liste des problèmes est malheureusement longue comme le bras...

© Casterman / Terreur Graphique

Depuis le diagnostic d’un médecin jusqu’aux derniers soubresauts de cette addiction, l’auteur retrace un parcours cahin-caha et il se représente en chien. Ce choix de distanciation est évidemment une protection pour l’auteur, qui ne s’épargne pas dans cet ouvrage, se jugeant avec une certaine férocité, mais toujours avec une dose d’humour ravageur. C’est le deuxième choix opéré, et qui l’éloigne (un peu) de certains maîtres du roman graphique, celui-ci se voulant plutôt sérieux, avec une humilité farouchement mélancolique, tandis que le style de notre français tranche clairement : les sujets les plus graves (deuil, dépression) sont dépeints avec non pas une légèreté mais avec un volonté de les coucher de manière brute, montrant ce côté absurde de l’alcoolisme qui doit être évoqué.

© Casterman / Terreur Graphique

Roman graphique qui devrait avoir un retentissement exceptionnel, de par sa franchise, son courage et son sujet, qui n’est que trop courant dans notre société, L’Addiction, s’il vous plaît ! est clairement une œuvre d’envergure, à faire connaître largement.