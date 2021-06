L’attente – Keum Suk Gendry-Kim – la chronique BD

Résumé : Originaire de Corée du Nord, Guja fait partie des milliers de réfugiés contraints de quitter leur domicile à l’été 1950 et de cheminer sur les routes en direction du sud pour fuir les combats de la terrible guerre de Corée (1950-1953). Jeune mère, elle voyage à cette époque avec son époux et ses deux enfants. Par malheur, elle perd de vue son mari et son fils aîné alors qu’ils sont au milieu de la colonne de réfugiés. Guja parvient à rejoindre le sud de la Corée, mais n’aura plus jamais de nouvelle de son mari et de son fils. Au crépuscule de sa vie, Guja entame avec sa fille Jina, narratrice de l’histoire, des démarches pour participer à un programme gouvernemental qui permet aux milliers de familles séparées de se retrouver le temps d’une journée.

À la suite de l’excellent Park Kun-Woong (Fleurs, Mémoire d’un frêne), l’autrice Keum Suk Gendry-Kim investit le sujet difficile de la guerre de Corée, des dissensions toujours d’actualité puisque la frontière entre les deux Corée consécutive à l’armistice de 1953 demeure étanche et que les tensions entre les deux États restent vives. Près de 70 ans après la fin du conflit, la mémoire de cet événement reste vivace en Corée du Sud, ce qui justifie l’investissement de ce sujet par les auteurs de bande dessinée. Après avoir traité des « femmes de réconfort » coréennes utilisées comme esclaves sexuelles par l’armée japonaise qui occupait le pays dans Mauvaises herbes et avoir réalisé la biographie de la militante communiste Alexandra Kim la Sibérienne, Keum Suk Gendry-Kim réinvestit avec succès la douloureuse histoire de la Corée.

La mère de Jina, la narratrice de l'histoire et double de Keum Suk Gendry-Kim - Keum Suk Gendry-Kim / Futuropolis Guja

L’attente est un livre partiellement autobiographique qui se fonde sur le témoignage de la mère de Keum Suk Gendry-Kim ainsi que d’autres tranches de vies recueillies par l’autrice. L’autrice se crée d’ailleurs un double, appelé Jina, laquelle exerce le même métier de dessinatrice et qui interroge sa mère sur sa vie. L’intrigue à double entrée alterne brillamment entre le passé, matérialisé par le récit de l’expérience de la guerre de Corée fait par Guja, et le présent qui met en scène les souvenirs familiaux de Jina et les sentiments ambivalents que celle-ci entretient avec sa mère. Ces allers-retours permettent à Keum Suk Gendry-Kim de mettre en scène à la fois la souffrance des civils et d’interroger la mémoire et les cicatrices laissées par ce conflit. L’autrice traite de cette façon du drame de la séparation des familles et des relations intergénérationnelles, marquée par la transmission d’une histoire douloureuse.

Keum Suk Gendry-Kim figure sur cette planche la perte de son mari et de son fils - Keum Suk Gendry-Kim / Futuropolis

Le dessin à l’encre noire de Keum Suk Gendry-Kim insiste sur les expressions de ses personnages et recourt à des symboles visuels, avec notamment la mer pour traiter de la dérive de Guja après la séparation. Les planches consacrées à la jeunesse du Guja reflètent la nostalgie de la vieille femme en figurant joliment les paysages montagneux et bucoliques de la Corée du Nord. Dans la seconde partie de l’album, l’autrice superpose habilement les deux temps de son récit sur une même planche pour figurer l’imbrication entre passé et présent.

Située à la frontière entre la fiction et le témoignage, L’attente est un ouvrage poignant et d’une grande qualité graphique. La narration parfaitement orchestrée mêle avec subtilité tragédie familiale et grande histoire.