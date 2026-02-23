L’escadron Bleu, 1945 - Yan Le Pon, Virginie Ollagnier - la chronique BD

Résumé : Madeleine Pauliac est médecin, résistante, et participe à la Libération de Paris. Pourtant, en avril 1945, elle sait que son devoir continue. À la tête de l’escadron Bleu, un groupe d’ambulancières et d’infirmières, elle sillonne Allemagne, Pologne et autres territoires dangereux où subsistent des prisonniers français...

Critique : Il est facile de dire que le courage n’est pas l’apanage des hommes, particulièrement en temps de guerre, mais en définitive peu d’œuvres s’attachent à montrer cette réalité trop souvent ignorée. L’Escadron Bleu, intégralement féminin, relève de ce courage, de cette abnégation, de cette sororité qui doit inspirer, filles comme garçons, car aucune de leurs missions ne comprenaient une violence quelconque sur les autres. Il s’agissait de médecins, d’infirmières et d’ambulancières de formation, conductrices, négociatrices et mécaniciennes de fortune, qui ont ramené en France plus de 300 000 prisonniers français, la plupart malades et blessés, abandonnés dans des camps allemands, en Europe orientale où l’URSS fait alors tomber un rideau de fer. Les anecdotes de ces femmes héroïques sont fabuleuses, mais ne font jamais oublier deux réalités affreuses : celle de la guerre, avec son cortège de viols, de pouvoirs et de violences, et la fin tragique de la capitaine de l’Escadron, Madeleine Pauliac, médecin chef de l’hôpital français de Varsovie et déléguée de la Croix-Rouge française en Pologne, gênante pour les autorités soviétiques.

© Dupuis / Le Pon

Afin de retranscrire les exploits de cet escadron, Yan Le Pon a pu compter sur des photographies - qui sont d’ailleurs présentes dans un dossier final très bien fourni - qui l’ont clairement aidé à donner vie à ces femmes d’honneur. Les couleurs qui enveloppent toute l’oeuvre sont elles plus fictives : la boue, les décombres ont envahi les paysages, les uniformes ont eux aussi une poussière qui les rend méconnaissables, mais ce sont les visages qui attirent toute l’attention. Si l’on s’habitue rapidement aux traits des femmes de l’escadron, d’autres viennent s’ajouter, notamment ceux de ces religieuses d’un couvent où les viols (Allemands et Russes y ont rivalisé de bassesse) ont conduit à des grossesses, puis des naissances... Ou comment faire porter le poids des violences aux prochaines générations.

© Dupuis / Le Pon

Biographie historique nécessaire, rappelant la volonté et l’audace de ces femmes qui ont tant donné, L’Escadron Bleu 1945 montre également que même terminée, la guerre a toujours des cicatrices qu’il est extrêmement compliqué de refermer.