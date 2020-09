L’Étrange Festival au Forum des images

News : Du 2 au 13 septembre 2020, au Forum des Images à Paris, place à l’étrange, au bizarre, à l’épouvante ou tout simplement au décalé. La vingt-sixième édition se déroulera dans un contexte mondial tout aussi étrange que la programmation de ce festival, qui se veut éclectique : thriller, drame, comédie ou science-fiction, autant de films indéfinissables, rassemblés dans une seule dénomination.

Au programme, une carte blanche à deux personnalités qui comptent dans le cinéma : Marjane Satrapi, la réalisatrice franco-iranienne de Persepolis, qui invite à découvrir sa programmation drôle et décalée ; et la productrice Pascale Faure, qui propose notamment une série de courts-métrages, un format qui la passionne.

En avant-première, le long métrage de Gaspar Noé, Lux Aeternia, est programmé le 12 septembre, au cours d’une séance annoncée comme surprenante.

On mentionnera également un hommage à Johann Johannsson, compositeur islandais disparu prématurément en 2018, qui avait sublimé Premier contact, avec sa musique. Un documentaire lui est consacré.

De plus, Pierre Molinier, artiste surréaliste et fétichiste, sera mis à l’honneur dans un hommage en quatre réalisations, présenté par Jean-Pierre Bouyxou.

L’Etrange Festival, c’est aussi une compétition mondiale, avec des œuvres dont les nationalités sont parfois peu représentées sur nos écrans : Taïwan, le Kazakhstan ou la Russie. Des épopées aux films d’horreur, l’événement invite les spectateurs à laisser le monde à l’extérieur en fermant la porte des salles obscures, le temps d’un voyage dans d’autres univers.