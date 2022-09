L’homme qui corrompit Hadleyburg - Wander Antunes d’après Mark Twain - la chronique BD

Résumé : En laissant volontairement un magot à Hadleyburg, un homme revanchard souhaite montrer que la cupidité et l’avidité avaient bien cours dans la ville réputée la plus honnête d’Amérique...

Critique : Il est toujours bien vu d’adapter une œuvre méconnue d’un auteur reconnu plutôt que ses grands succès : cela permet à un plus large (et souvent plus jeune) public de découvrir une grande figure. Wander Antunes s’est donc attaqué au géant Mark Twain, mais sans aller sur Tom Sawyer ou Les Aventures de Huckleberry Finn. Il ne se concentre pas sur des personnages attachants mais plutôt sur une ville qui symbolise l’hypocrisie d’une certaine Amérique. Cette nouvelle est à lire pour son message, ce que la préface et la première planche expliquent d’ailleurs sans ambiguïté. Rejeté par son pays d’origine et endetté, le personnage exhale un parfum de revanche. La ville d’Haydleburg se veut une miniature d’un pays et d’un type de mœurs, celui du puritanisme qui masque mal des péchés voraces. Cette critique sociale est parfaitement conservée dans cette adaptation pour conduire le lecteur vers la révélation finale qui fait figure de catharsis.

S’il fallait retenir une chose du graphisme de cet album, ce serait la facilité du dessinateur à décrire une ville tranquille des États-Unis du XIXe, en peignant des personnages d’apparence plutôt laide, et qui s’enlaidissent encore au fil de l’histoire, à mesure que leur cupidité et leurs mensonges s’exposent. De fait, il n’y ni beauté ni action dans cet album, les dialogues sont étoffés et les décors ne bougent pas beaucoup, et pourtant on s’accroche à cette histoire aux caractères lourds et aux maisons grinçantes.

Fidèle adaptation et belle critique d’une société américaine, toujours valable aujourd’hui, L’homme qui corrompit Hadleyburg est une bande dessinée qui met en évidence une grand figure de la littérature.