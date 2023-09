La 11e édition du Festival international War on Screen à Châlons- en-Champagne du 2 au 8 octobre 2023

News : Châlons-en-Champagne est connue pour son breuvage pétillant réputé dans le monde entier mais aussi pour sa cathédrale Saint-Étienne, sa collégiale Notre-Dame-en-Vaux, perle de l’Unesco, ses jards (jardins classés monuments historiques depuis 1929) et ses superbes maisons à pan de bois. Châlons-en-Champagne, c’est aussi une terre féconde et crayeuse meurtrie par les batailles de la Première Guerre, puis de la Seconde Guerre Mondiale. Il était donc tout naturel qu’elle y accueille le festival War on Screen dès 2013.

Le film de Thomas Cailley Le règne animal avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos, suivra la cérémonie d’ouverture qui se tiendra le 2 octobre dès 18h30 au théâtre la Comète, tandis que The Old Oak de Ken Loach sera projeté après la remise des prix et la cérémonie de clôture le 8 octobre en soirée.

10 longs métrages et 13 courts métrages concourront pour le prix international, le prix presse, le prix étudiant, le prix lycéen et le prix du public.

Compétition longs-métrages :

Affronter l’obscurité de Jean-Gabriel Périot

Les Derniers hommes de David Oelhoffen

La Fleur de Buriti de João Salaviza et Renée Nader Messora

Fremont de Babak Jalali

Goodbye Julia de Mohamed Kordofini

Heroico de David Zonana

Lost Country de Vladimir Perišić

Les Lueurs d’Aden de Amr Gamal

Pierre Feuille Pistolet de Maciek Hamela

The Vanishing Soldier de Dani Rosenberg

Compétitions courts-métrages :

45th Parallel de Lawrence Abu Hamdan

Back de Yazan Rabee

Les Chenilles de Michelle et Noël Keserwany

Code Rose de Collectif

Hadis de Nazrin Aghamaliyeva

Holy Cowboys de Varun Chopra

It’s a date de Nadia Parfan

It is quiet here de Novruz Hikmet et Olena Podolianko

Margarethe 89 de Lucas Malbrun

Palestine 87 de Bilal Al-Khatib

Paradiso, XXXI, 108 de Kamal Aljafari

The Record de Jonathan Laskar

Vercors de Lyonel Charmette

De nombreux temps forts rythmeront également le festival, dont La Masterclass de Völker Schlondorff (des films du réalisateur allemand rendront hommage à son œuvre) le 5 octobre à 20h30 ou La lecture de scénario faite par Niels Schneider, la projection en 3D d’Anselm (Le bruit du temps) de Wim Wenders le 6 octobre 2023 ainsi que l’avant-première en séance spéciale de La zone d’intérêt de Jonathan Glazer et la projection unique Wos Fabrique avec 4 courts-métrages lauréats.

Enfin de nombreux cinéastes venus de différents pays présenteront leurs films ou répondront aux questions des spectateurs.