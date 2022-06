La farde perdue - Emmanuel Murzeau - la chronique BD

Résumé : Le jour de la remise de sa Légion d’honneur, le célèbre dessinateur Tomi Ungerer est appelé par un commissariat parisien pour récupérer une farde de dessins volés, le replongeant dans un flot de souvenirs...

Critique : Rares sont les auteurs à enjamber autant les contrées de la création, passant sans vergogne de la caricature érotique au conte pour la jeunesse. Tomi Ungerer est l’un d’eux. Pour Emmanuel Murzeau, pas question de faire une biographie classique, chronologique et sentimentale, mais plutôt d’adapter un album au parcours imprévisible et sinueux. De l’occupation allemande en Alsace aux froides cabanes canadiennes, l’ auteur se raconter entre fiction - la farde perdue n’existe pas vraiment - et réalité, avec des extraits de mémoires et d’entretien. On y découvre un homme au corps chancelant mais toujours alerte, qui se confie à une policière bienveillante sur l’ordre, le conformisme et la liberté d’expression. Sans être étourdissantes, les révélations posent un personnage complexe, rieur mais avec des fêlures qui semblent sortir des yeux fatigués, ce que le dessin montre d’ailleurs sans réserve...

© Éditions Félès / Murzeau

Le dessin propose une immersion qui plonge le lecteur entre rêve et souvenir : l’aquarelle ne fige rien, les traits des cases sont absents, un coup de pinceau étendant une limite floue entre un soldat nazi et une esquisse enfantine, une femme dominatrice et une plaine aux arbres en fleurs, ne s’embarrassant pas de conventions ni d’attentes. Le génie est là finalement. Plutôt que de faire une restitution fidèle, l’auteur insiste sur les aléas d’une vie sans chemin tracé, avec ses vides et ses trop pleins, et une pensée difficile à cerner.

© Éditions Félès / Murzeau

Dans cet essai biographique, on retiendra le graphisme digne de la vie d’Ungerer et l’excellent témoignage de l’irrévérence d’un homme qui ne se posait pas de limites.