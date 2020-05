La fracture - Brad Anderson - critique

Résumé : En voiture, Ray, sa femme et sa fille s’arrêtent sur une aire d’autoroute afin de se dégourdir les jambes. La petite fille fait une chute et se casse le bras. Le père de famille accourt aux urgences les plus proches. Tandis que sa femme et la fillette descendent faire une IRM. Ray, épuisé, s’endort dans le hall d’accueil. A son réveil, le cauchemar commence. Sa femme et sa fille ont disparu et l’hôpital ne trouve aucune trace du passage de la famille de Ray au sein de l’établissement.

Copyright Netflix

Notre avis : Ce film plutôt hybridé s’accommode d’un scénario proche de Shutter Island, jusqu’à l’immersion du héros dans le monde médical, en n’oubliant pas de regarder du côté de The Hours, mais on ne dira pas pourquoi, car, d’une certaine façon, on en a déjà trop révélé. L’opacité de certains personnages rappelle même le très bon Get out : on pense en particulier à la psychiatre, dont la bienveillance a priori suspecte et la manière dont le cadre la saisit en contre-plongée, sont très nettement des emprunts à Jordan Peele. Bref, ce produit synthèse doit sa dette cinématographique aux meilleurs thrillers qui flirtent avec le fantastique, sans pour autant démériter, parce qu’il tire profit d’un environnement qui crée l’attente et l’angoisse : les urgences.

Dilatant la temporalité pour en extraire le meilleur jus anxiogène, le long métrage met en scène l’impatience de Ray, qui a confié sa fille blessée aux bons soins d’un staff médical tout de même étrange. Les mots et les postures de ces soignants sont autant d’indices de malaise, quitte à ce que la réalisation force les effets ("je ne suis pas si gentil", dira le médecin qui examine la petite fille du héros).

La première partie a tendance à exhiber les fausses pistes comme autant d’avertissements, abusant parfois des ralentis ou d’un montage syncopé, pour dire le trouble du protagoniste, ce qui l’apparente à bien des thrillers produits au kilomètre. La réalisation est bien meilleure lorsqu’elle s’attarde sur des détails qu’une attente insupportable rend tout à la fois insignifiants ou prophétiques : l’étrange attitude d’une dame d’accueil, les images d’un écran de télévision, l’arrivée de nouveaux patients sont de potentiels signes pour qui cherche à comprendre, comme le héros, ce qui se passe dans cet hôpital angoissant, où la raideur robotique et les discrets apartés du personnel profilent de sombres desseins. On sait qu’à rebours des fantasmes suscités, les dénouements fictionnels privilégient souvent des vérités prosaïques. On devine aisément l’origine de ces disparitions angoissantes. Mais en attendant, on se laisse guider avec plaisir dans ce faux labyrinthe dont on connaît la sortie.

Copyright Netflix