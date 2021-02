La Pierre du Chaos . T2 . Le temps des barbares – Stéphane Créty, Gabriel Katz, Alessia Nocera - chronique BD

Résumé : La Pierre du Chaos T2 Le temps des barbares nous permet de retrouver Araes et Navel, deux soldats de l’Empire envoyés aux confins du pays. Araes, imbu du pouvoir récupéré par la curieuse pierre magique qu’il n’aurait pas dû toucher et Navel, perdu face à la dangereuse évolution de son ami. Sauront-ils arrêter les barbares qui marchent sur l’Empire...

Le récit s’accélère alors que les différents protagonistes se rapprochent les uns des autres. Nous suivons certes Araes et Navel, mais également la femme de Navel, enceinte, qui s’est lancée sur les mers pour rejoindre son mari, et la jeune sorcière barbare envoyée en espionne dans la forteresse où se tiennent nos deux héros. Ces personnages féminins forts vont braver les dangers d’une guerre meurtrière. Nous suivons ces différents personnages au hasard de leur périple. Araes semble de plus en plus sûr de lui, à tort ou à raison, d’ailleurs, et prend de plus en plus de risques. Finira-t-il par trouver un adversaire à sa mesure ? Mais son bras armé semble apporter un vent d’espoir au troupes de l’Empire, totalement démunie devant les barbares d’une puissance incroyable. Navel va faire un choix qui va changer sa vie.

Nous ne savons trop comment va se résoudre ce récit, ce qui est une bonne nouvelle, car il s’achèvera avec un troisième tome qui peut encore réserver de nombreuses surprises.

Stéphane Créty, Gabriel Katz, Alessia Nocera / Drakoo

Stéphane Créty dessine les personnages. Mais quelque chose dans son trait semble avoir changé, évolué. Les vues de loin nous offre des silhouettes esquissées, des tentes tracées nerveusement, des forêts croquées. Tout cela apporte une certaine nervosité au dessin. Une nervosité qui correspond bien à l’ambiance tendue qui s’installe. Les barbares avancent, tuent et les armées de l’Empire reculent, impuissantes. Mais Araes peut renverser la donne dans le sang et les tripes, ceux des barbares mais aussi de quelques soldats impériaux. Les forces de l’Empire ne sont pas sans rappeler les soldats de la Rome antique. Et les barbares font penser à des orcs. Ce récit de dark fantasy puise à plusieurs sources pour nous offrir ce monde médiéval où la magie existe mais semble bien difficile à maîtriser.

La Pierre du Chaos T2 Le temps des barbares est la suite de ce court récit de Dark fantasy. Une trilogie qui s’achèvera donc au prochain opus. Que deviendront Navel et sa femme, Araes et la sorcière ? Un homme seul peut-il vraiment faire tourner le cours du destin dans ce monde dur et violent ?