Le célèbre mur Lennon sera construit devant le Palais de l’Europe, à Strasbourg, et le Panthéon, à Paris

L’un des endroits les plus visités de Prague s’exporte à Strasbourg et Paris.

Copyright NetwIN production

News : Le "mur Lennon" est l’un des cinq endroits les plus visités de Prague, en République tchèque. Il est symboliquement associé à la résistance pacifique à la violence et à l’injustice partout dans le monde, dès son apparition après l’assassinat de l’artiste, le 8 décembre 1980. Mémorial spontané, ce mur a été maintes fois censuré par le régime communiste qui l’a blanchi à plusieurs reprises, effaçant les textes et les peintures reliés à un désir de paix et de fraternité.

Grâce au projet culturel international "Wall of Freedom and Energy /Lennon Wall Prague, qui fait partie de la présidence tchèque, les Français pourront voir le mur Lennon de leurs propres yeux le 18 octobre à Strasbourg et les 20 et 21 octobre à Paris.

Suivant la devise de l’UE, "Unis dans la diversité", un projet visant à créer une œuvre d’art en collaboration avec des artistes de 27 pays de l’UE et deux invités spéciaux d’Ukraine et de Norvège sur le thème de la liberté et de l’énergie sur le célèbre mur Lennon à Prague, symbole de liberté et de paix, a été lancé. En une journée, les artistes ont créé une œuvre d’art à grande échelle de 35 x 5 mètres.

Après le dévoilement officiel de la nouvelle version du mur de Lennon, cette couche historique du tableau a été photographiée et imprimée sur un mur gonflable de la même taille, qui sera le premier à être dévoilé le mardi 18 octobre de 11h00 à 19h00 dans l’espace situé devant le Palais de l’Europe (Avenue de l’Europe) à Strasbourg et le jeudi 20 octobre de 11h00 à 19h00 le vendredi 21 octobre, sur la place du Panthéon à Paris.

Le jeudi 21 octobre à 17h00, la présentation officielle du projet aura lieu à Paris, devant le Panthéon, avec la participation des auteurs et des invités spéciaux. Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste Thom Artway, actuellement l’un des jeunes musiciens les plus acclamés de la scène musicale tchèque, montera également sur scène.