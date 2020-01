Le chien, le général et les oiseaux - la critique du film d’animation

Résumé : Un général à la retraite, solitaire et hanté par son passé, rencontre un chien qui va changer son quotidien. Ensemble, il décide de rendre la liberté aux oiseaux.

Notre avis : Inspiré d’un conte italien écrit par Tonino Guerra, ce film narre la retraite de Russie des troupes napoléoniennes de manière poétique, mais tragique : un général russe aura mis en échec Napoléon, en incendiant les ailes des oiseaux de Saint-Pétersbourg. Tirant sa gloire de cette victoire, il reste hanté par son geste et persécuté par les oiseaux, dès qu’il met le pied dehors. Cette fable est mise en scène par les dessins originaux de Sergueï Barkhim, peintre qui transpose parfaitement l’intention du poète : à l’aide des dessins au fusain, le non-respect des proportions et les couleurs éclatantes, il illustre la fantaisie et l’originalité du film. Les images évoquent Van Gogh ou Chagall, les couleurs rappellent celles des décors baltiques. Ce n’est pas la technicité de l’animation qui donne un caractère remarquable à cette œuvre, mais bien sa capacité à développer l’imaginaire au travers des scènes qui sont proposées, qu’elles s’attachent à l’instant présent, aux rêves ou aux souvenirs.

L’histoire, accessible aux jeunes enfants, traite pourtant d’une variété impressionnante de thèmes intemporels : la solitude de la vieillesse, les regrets et la culpabilité, la liberté et la fraternité. Sous les traits d’un général et d’un chien, c’est bien l’amitié dont il est question : dans les rêves du militaire, le chien, nommé « Bonaparte, en souvenir du bon vieux temps », s’humanise de plus en plus dans leur relation. Le souvenir de la femme du général, représenté par un portrait auquel il s’adresse, incarne une touchante mise en abyme d’un des thèmes du film : en retrouvant un sens à la vie, le personnage conquiert de nouveau sa liberté. Les métaphores sont nombreuses dans le récit, conférant de la complexité au propos initial, qui peut paraître naïf. Pourtant, les jeunes enfants peuvent comprendre le premier niveau de l’histoire, celle d’un vieil homme solitaire, respecté par sa communauté, qui se prend d’affection pour un chien.

Ce film fut le premier long-métrage d’animation à avoir été sélectionné à la Mostra de Venise. Les références historiques, son identité profondément européenne et la qualité des dessins sont sans doute les raisons de la reconnaissance de la profession. La voix de Philippe Noiret, agréable à réentendre, accompagne le récit, le transformant ainsi en un conte pour tous.

Le respect du travail de Tonino Guerra, qui a infusé de la poésie aux références historiques, permet au film de se dérouler sans incompréhension : les flashback, les rêves ou l’action en elle-même n’ont pas besoin d’artifices pour être compris comme tels. Les clins d’œil sont nombreux : le général porte le chapeau de Napoléon, comme par respect pour son adversaire, le paon-horloge de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg sera délivré avec les autres… autant de références qui font sourire le spectateur.

Enfin, le choix des oiseaux ouvre de nombreux horizons à l’imaginaire : on pense bien évidemment à Prévert et à toute son œuvre poétique, à la dimension mystique de ces animaux et au symbole de liberté qu’ils représentent. Tout le film est joli, mais pas niais. L’auteur n’a pas jugé utile de souligner outrageusement son propos, rendant son œuvre délicate, agréable à voir et à revoir.