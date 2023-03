Le Royal Fondement, La face cachée du Roi-Soleil – Philippe Charlot et Eric Hübsch - la chronique BD

Résumé : {Le Royal Fondement, La face cachée du Roi-Soleil} se déroule en 1686 en France, lors du règne de Louis XIV. Geoffroy, fils de boucher, rêve de devenir barbier-chirurgien. Alors que sa vie tourne mal, il se retrouve par un concours de circonstance à la cour du roi et va pouvoir bénéficier de l’enseignement du chirurgien de Louis XIV. Mais le roi souffre d’une fistule anale qu’il va falloir soigner et Geffroy est nommé assistant de cette opération. Bien sûr, si les choses tournent mal, ni lui ni le médecin ne survivront...

Critique : On s’attache rapidement à Geoffroy mais quand la folie des grandeurs lui monte à la tête, on craint que le personnage ne devienne qu’un fat de la cour parmi d’autres. Heureusement, Philippe Charlot sait jongler entre les différentes épreuves qu’il impose à son protagoniste pour le garder attachant malgré son ambition. Les intrigues se nouent autour de Geoffroy qui découvre le revers de la vie à la cour du roi-Soleil. Ces zones d’ombre peuvent être glaçantes. Quel prix sera-t-il prêt à payer pour devenir un grand chirurgien ou plutôt, un chirurgien ayant ses entrées à la cour ?

Autour de Geoffroy, toute une galerie de personnages secondaires attachants ou antipathiques donnent une vie foisonnante à ce monde. Que l’on soit à la cour de Louis XIV ou bien dans les rues de Paris, Geoffroy est toujours en contact avec quelqu’un. Et on est vite pris de sympathie pour ceux et celles qui l’entourent.

La BD se finit par un cahier illustré présentant les événements et les personnages historiques ayant servi pour cette BD. Sur quelques pages, on en apprend un peu plus sur le siècle du Roi-Soleil, qui précéda le siècle des Lumières !

Le sujet de la santé est traité au moyen de l’humour et ce récit, sur l’ascension d’un jeune homme qui rêve de gloire, bien que dramatique, parvient à être abordé sous un mode alternant les moments forts et drôles.



Eric Hübsch nous offre un beau dessin, un trait semi-réaliste avec des personnages expressifs, et surtout toute une galerie de têtes perruquées. Ce Paris suinte la vie et le trait du dessinateur fait ressortir les contrastes entre les fastes de la cour et la dureté des rues où le peuple survit comme il peut. Le dessinateur nous montre aussi les coulisses du pouvoir et le titre de cette BD, le Royal fondement, prend tout son sens avec ce problème de fistule anale.

Les décors précis des rues pavées, des tentures de velours, des tableaux anciens accrochés au mur, les coins sombres, les enseignes d’époque, les geôles obscures, tout nous ramène à cette société monarchique, et l’on prend énormément de plaisir à cette intrigue.

Les couleurs de Orlane Chambert contribuent à la justesse des décors, tout en apportant une touche à l’ambiance de certaines scènes. Quand par exemple, tout vire au violet, sauf le roi et Geoffroy, marquant le froid que jette le pauvre fils de boucher quand il parle hâtivement au mépris des règles de la cour...

Le Royal Fondement, La face cachée du Roi-Soleil est une BD drôle émaillé de faits étonnants sur le siècle du roi-Soleil. Mais pas de didactisme, c’est l’intrigue et les rêves de Geoffroy qui nous entraînent dans ce récit.