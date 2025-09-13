Leave them alone – Roger Steiger, Chris Regnault - la chronique BD

Roger Seiter scénarise ce western où le sable et le sang se mêlent. Chris Regnault dessine cette histoire qui offre le premier rôle aux femmes dans une société où elles ont bien peu de pouvoirs.

Résumé : {Leave them alone} démarre dans le désert de l’Arizona, en 1874. Une attaque sauvage de diligence, où les hommes sont tués et les femmes violées, tout cela pour récupérer un coffre d’or. La Westbank, le shérif et d’autres notables souhaitent que ces braquages cessent. Au relais de Dead Indian Peak, Elfie, élevée par sa grand-mère Marian, fête ses dix-huit ans. La diligence lui amène un cadeau inattendu...

Critique : Le récit nous permet de suivre plusieurs parcours qui vont, évidemment, se croiser : Mattie la prostituée, Marian et Elfie dans leur relais de diligence. Du côté des hommes, les brigands de Burt Bell pillent les diligences et en face, les banquiers doivent trouver une solution. L’argent mène le monde et ceux qui n’en ont pas, tentent de s’en sortir. L’histoire est connue, mais grâce aux personnages attachants de Roger Seiter, on suit avec curiosité ce récit. Mattie va-t-elle s’en sortir ? Si oui, à quel prix ? Elfie et Marian ne couleront pas probablement des jours heureux très longtemps, mais comment vont-elles gérer les drames à venir. Et qui est Lew, ce mystérieux personnage, qui sauve Mattie avant de reprendre sa route vers... la banque ?

Toutes ces questions nous maintiennent dans cet ouest sauvage, colonisé par des hommes d’affaires inhumains, dépouillé par des bandits non moins cruels, qui laisse peu de chance de survie à ceux qui ne prennent pas les armes. Chacun doit sauver sa peau ou celle de ses proches. Mais entouré de vautours et de loups, la survie s’annonce difficile.

© Roger Steiger et Chris Regnault / Grand Angle

Le dessin de Chris Regnault apporte une forte énergie. Le trait nerveux hachure les ombres, ajoute plis sur plis dans les vêtements, strie les roches des montagnes. Les personnages sont solidement campés. Les regards lourds s’observent, les cadres nous replongent dans les westerns de Sergio Leone et la tension est palpable sous l’écrasant soleil d’Arizona. Chris Regnault arrive à faire passer cette violence latente, sourde, qui peut éclater à n’importe quel moment.

Les planches alternent entre des compositions serrées, dialoguées et d’autres plus aérées, laissant place à l’action ou simplement à la tension. Comme cette planche d’ouverture qui n’augure rien de bon, au vu de cette traînée de sang qui mène à une diligence immobile.

Leave them alone est un western mettant en scène trois femmes que le destin rapproche de manière inattendue. Un western âpre, où la survie n’est jamais gagnée.