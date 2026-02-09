Les singes - Yann Le Bec - la chronique BD

Yann Le Bec met en scène un drame familial qui se mue en thriller hitchcockien, brillant et particulièrement efficace.

Résumé : Manon, étudiante à Bordeaux, revient chez ses parents pour l’été. Entre une fête d’anniversaire problématique, un père qui ne répond pas à des appels insistants, une mère qui la réveille en pleine nuit en prenant des affaires dans sa chambre avant de partir quelques jours pour le travail… les tensions sont nombreuses. Si l’arrivée inattendue de sa tante maternelle est une belle surprise, cela ne détend pas l’atmosphère, bien au contraire.

Les Singes impressionne de bout en bout. Il y a d’abord la construction du récit : le scénario, bien charpenté, réserve de multiples rebondissements et conduit progressivement du drame familial au thriller hitchcockien. En son centre, Manon, jeune femme qui fonce, sans manifestement accorder d’importance au fait d’être appréciée.

Plus largement, Yann Le Bec campe des situations et des personnages qui sonnent juste, même lorsque leurs actes et/ou leurs propos semblent étranges. Cet album regorge ainsi de moments plus surprenants les uns que les autres. Cerise sur le gâteau, il inclut ces éléments dans un quotidien des plus banals (repas de famille, journées de vacances, cours de conduite, rencontres amicales…), accentuant ainsi leur effet. Il accorde également une place primordiale aux corps, saisissant ses personnages dans des postures et effectuant des gestes qui appartiennent au quotidien, mais également dans des situations exceptionnelles, notamment de mise en danger. Autre point essentiel et fort, l’utilisation, redoutable d’efficacité, des ellipses.

Tout cela est mis en images avec un dessin réaliste particulièrement dynamique, au trait volontiers un peu épais qui n’hésite pas à jouer sur les traces de pinceau (notamment au sein des décors). L’une des singularités visuelles est le recours, aux côtés du noir et blanc, aux couleurs orange et rouge.

Par ces différents partis pris et qualités, cette bande dessinée sort de l’ordinaire, intrigue sans cesse, impressionne et touche.

