Lucienne ou les millionnaires de la Rondière – La chronique BD

Résumé : Lucienne ou les millionnaires de la Rondière nous immerge dans la vie du petit village de La Rondière, aux côtés de Lucienne et de Georges. Le couple vit son train-train quotidien jusqu’à ce que Lucienne reçoive un courrier lui annonçant qu’elle a gagné deux cent mille euros.

Lucienne, Georges et l’ensemble de La Rondière, paraissent vivre à un autre rythme, figés hors du temps. Celui de la Nature. Il nous rappelle que l’homme n’est pas obligé d’imposer son rythme au monde, il peut aussi s’adapter au rythme de celui-ci. C’est ce que nous évoque – entre autres thèmes – cette histoire. Les habitants vivant ainsi sont assez serein, pour la plupart âgés mais travaillant encore aux champs, à l’élevage, ou d’autres activités agricoles de productions, ils acceptent la vieillesse et le temps qui passe, même s’ils pestent souvent. Paradoxal pour un village figé hors du temps, pourrait-on penser mais c’est le paradoxe qui les rend si humains et si attachants. Dans un quotidien qui semble immuable, avec ses dates charnières et ses rites, ses habitudes, ce petit monde, qui se réduit avec le temps, semble ne pas changer.

Avec cette histoire de millionnaire, il ne s’agit pas de voir comment le gain va chambouler la vie d’un village, non, c’est plus astucieux que cela. Lucienne est la seule à avoir conscience de ce qu’elle a gagné, et pour s’assurer que sa lettre n’est pas une promo publicitaire, elle fait le tour du village afin de savoir si ces amies ont eu le même courrier. Et c’est par elle que nous découvrons ce petit groupe. Comment Lucienne, face à l’inertie que semble avoir posé la vie sur La Rondière, va aller chercher son gain, voilà l’enjeu. Nous sommes avec elle, car nous savons que son but est d’en faire bénéficier d’autres qu’elle-même.

La seule nouveauté qui intrigue tout le monde est l’arrivée d’un jeune couple qui a repris une ancienne ferme du voisinage.

Et dès que Lucienne franchit les barrières et sort du village, sans aller jusqu’à la grande ville, on sent le rythme s’accélérer, on sent que la société de consommation est passée par là, on sent que la crise a frappé à toutes les portes – et notons qu’elle a frappé aussi à La Rondière, car ce n’est pas uniquement par pur amour de la terre que ses habitants continuent à travailler malgré le temps qui les tasse -.

Une histoire qui alterne entre humour et tendresse et qui, au détour d’une page, vous attrape avec une émotion forte. Des tranches de vie unies par la quête de Lucienne, récupérer son argent et l’utiliser pour que d’autres aient une vie meilleure.

Gilles Aris, Aurélien Ducoudray / Bamboo

Le dessin de Gilles Aris prend aussi le temps. Avec son trait fouillé, il donne vie à ces petites scènes du quotidien, et les laisse se développer sur quelques instants, alternant dialogues et silences. Pas de précipitation, de case en case, les personnages se posent, les décors s’installent. On passe de plans serrés sur deux personnes discutant à un plan large englobant la campagne tandis que la conversation se termine. Les couleurs gardent cette même douceur que l’on retrouve dans le rythme. Elles n’explosent pas, elles s’imposent discrètement.

Et le cahier de fin où Aurélien Ducoudray ressort des photos des vrais habitants de la Rondière, tout en rappelant que si les personnages existent, le nœud dramatique de l’histoire est une invention, vient en conclusion à cette histoire. Comme si cette BD était aussi un devoir de mémoire, un souvenir d’un temps qui s’étiole et que nous allons perdre.

Lucienne ou les millionnaires de la Rondière est une histoire qui touche juste, une narration qui prend son temps, mélangeant fiction et souvenir, dotée d’un dessin précis et travaillé.