Ma sœur est folle – Iris Biasio – la chronique BD

Résumé : Placée dans un hôpital psychiatrique, Rita est dans un état catatonique : elle reste assise, un sourire aux lèvres, sans parler ni se mouvoir par elle-même. Les médecins échouent à la faire sortir de cet état. Sa sœur Francesca lui rend visite régulièrement : elle la rejoint dans le jardin, où elle lui lit un roman. Lors d’une visite, elle se coupe en épluchant une pomme. Soudain, à la vue du sang, Rita change complètement d’expression pour exprimer colère et désapprobation. Pourquoi ce changement brutal à la vue du sang ?

Critique : Ma sœur est folle trouble et intrigue le lecteur dès l’incipit : le récit présente Rita en quelques planches, qui échange avec une personne dont on ne voit pas le visage – on comprendra plus tard qu’il s’agit de son compagnon – à propos de la peinture religieuse qu’il est en train de réaliser. La scène donne l’impression qu’elle est encore une enfant : il lui demande de ne pas rester au soleil ou bien « de mettre de la crème ». Mais cet incipit s’avère déjà un avertissement pour le lecteur. La conversation tourne autour de la présence d’un mouche au pied de la Vierge. Réponse du peintre :

« – La mouche est indispensable.

– Ah bon ?

– C’est le diable. Il faut toujours ajouter le diable ».

© Iris Biasio / çà et là

Le ton est donné. Le récit se lit ensuite comme un thriller. Le lecteur est poussé par le désir de connaître les raisons de la catatonie de Rita, avec une question lancinante : Rita est-elle réellement folle ? Depuis toute petite, elle possède un comportement étrange, avec une attitude loufoque et la répétition de phrases sans grand sens. Mais cela suffit-il à la qualifier de « folle » ? Et sa catatonie est-elle le produit de ce « grain de folie » en elle ou bien est-ce le résultat d’un événement tragique ? À ces questions, le récit n’apporte pas de réponse claire, emmenant le lecteur dans différentes directions. En se saisissant à bras le corps de la question de la psychiatrie, Iris Biasio nous place dans une position inconfortable, d’autant plus lorsque l’on découvre que Francesca a une liaison avec le psychiatre en charge de Rita…

© Iris Biasio / çà et là

La narration alterne entre le présent et une série de flash-back pour emmener le lecteur dans un dédale d’hypothèses et explorer les relations complexes entre Francesca, Rita et le compagnon de cette dernière, Edo. Le récit est parfaitement bien maîtrisé grâce à un découpage au cordeau. Le dessin, expressif et énergique, est réalisé au trait fin et rehaussé par une bichromie noire et orange.

Récit troublant sur la psychiatrie, Ma sœur est folle est une pépite dont on ne sort pas indemne.