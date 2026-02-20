Mon petit nid douillet - Chiaki Ida - La chronique Manga

Résumé : À travers 5 appartements de moins de 30 m², Chiaki Ida invite à allier décoration et style de vie, pour trouver un bonheur simple dans les pages et dans les moments du quotidien.

Critique : C’est un réel bonheur de lire, de feuilleter, de se laisser plonger dans ces petits nids douillets que nous propose Chiaki Ida, qui a décidé de faire elle aussi une œuvre de fiction sans fiction, un prétexte à faire non pas voyager, mais à cocooner sans prise de tête. À l’heure où les émissions d’immobilier ou d’architecture privilégient les appartements cossus et les domaines richissimes, Chiaki Ida montre qu’elle n’est non seulement pas déconnectée de la réalité, mais bien qu’elle revendique une appartenance à un niveau de vie moyen, à un quotidien ancré dans celui de nombreux-ses personnes de son âge, puisqu’elle prend notamment comme exemples des jeunes femmes, étudiantes ou jeunes actives, sœurs et filles prenant un peu de temps pour elle, que ce soit un loisir créatif, un peu de cuisine pour inviter une voisine pour le thé, un film alors que bat la pluie sur les carreaux...

© Soleil / Ida

Le dessin est bien évidemment apaisant, serein comme une aquarelle lumineuse, et le trait est doux comme un coup de pinceau. Même lorsque l’intérieur est sombre (voulu pour une ambiance étoilée et magique), même lorsque le temps à l’extérieur est grisâtre et maussade, un petit sourire vient se dessiner sur le visage de la protagoniste alors qu’elle pose un petit bol décoré par ses soins... Toutefois, le passage le plus attendu est sûrement le petit plan qui clôt la petite histoire, donnant les dimensions et l’aménagement auparavant entrevu dans les planches et les cases qui ont privilégié la décoration et le bien-être par de petites attentions.

© Soleil / Ida

Véritable ode au cocooning à la japonaise, hymne aux petits espaces malins et aux petits plaisirs sereins, Mon petit nid douillet devrait ravir les yeux et l’imagination de beaucoup de lectrices et lecteurs avides d’une parenthèse enchantée.