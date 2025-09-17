Mort de l’acteur et réalisateur Robert Redford

Une étoile est née

News : Après Rudolph Valentino, James Dean ou Paul Newman, et avant Brad Pitt ou Tom Cruise, Robert Redford incarna l’idéal de beauté hollywoodien, avec sa blondeur splendide, son regard de braise et sa plastique parfaite. C’était aussi un comédien solide, qui s’est bonifié avec les années ; mais également un citoyen engagé, défenseur des plus nobles valeurs démocratiques ; tout autant qu’un réalisateur à qui l’on doit des œuvres remarquables.

Après des débuts dans la peinture et le théâtre, Robert Redford débute au cinéma en 1960, et perce avec des films comme Daisy Clover (1965) de Robert Mulligan et La poursuite impitoyable (1966) d’Arthur Penn. Sydney Pollack le dirige la même année dans Propriété interdite.

C’est le début d’une fructueuse collaboration dont les jalons sont Jeremiah Johnson (1972), Nos plus belles années (1973), Le cavalier électrique (1979), Out of Africa (1985) et Havana (1990). Devenu star internationale depuis Butch Cassidy et le Kid (1969) de George Roy Hill, Redford explose le box-office avec L’arnaque (Roy Hill, 1973). Le public l’apprécie en héros romantique dans Gatsby le magnifique (1974) de John Clayton ou en journaliste intègre dans le brillant Les hommes du président (1976) d’Alan J. Pakula.

Robert Redford, l’incarnation de la meilleure Amérique

Intègre, Robert Redford l’a toujours été, militant des droits de l’homme et fervent défenseur de la démocratie. Dans les années 80 et 90, tout en restant une tête d’affiche prestigieuse, dirigé par Barry Levinson (Le meilleur, 1984), Ivan Reitman (L’affaire Chelsea Deardon, 1985) ou Adrian Lyne (Personnel et confidentiel, 1993), Robert Redford est remarqué en tant que réalisateur à travers des films sensibles gravitant autour des thèmes de la famille, de la communauté et de l’affirmation de soi. Des gens comme les autres remporte cinq Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Et une réelle inspiration se dégage de Et au milieu coule une rivière (1992), Quiz Show (1994) et L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1998), au carrefour d’un classicisme élégant et du meilleur cinéma indépendant. Ses réalisations suivantes seront moins convaincantes, mais Redford reste associé à l’image d’un cinéma exigeant et accessible, comme l’atteste la programmation du Festival de Sundance qu’il a créé. Dans les années 2000 et 2010, l’acteur vit davantage sur son aura. Comme pour beaucoup de stars de légende en dernière partie de carrière, les films dans lesquels il joue ont moins d’impact, critique ou public. Tout au plus peut-on citer Spy Game : jeu d’espions (2001) de Tony Scott ou All Is Lost (2013) de J.C. Chandor. Mais sa légende demeure intacte.

Robert Redford est décédé le 16 septembre 2025 à l’âge de 89 ans.