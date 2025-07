Mort de l’acteur Michael Madsen

Michael Madsen fut un brillant second rôle du cinéma américain depuis les années 1990. On l’a vu dans des films de Oliver Stone, Ridley Scott, Quentin Tarantino… Crédit : Michael Madsen dans "Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino © 1992 Miramax Films. Tous droits réservés .

News : Frère de l’actrice Virginia Madsen, Michael Madsen tourne de nombreuses séries télévisées, de Deux flics à Miami aux Experts : Miami. Il débute au cinéma en 1980 et devient l’un des seconds rôles les plus prolifiques de Hollywood. On le voit d’abord en lieutenant dans WarGames (1984) de John Badham. Puis il est au générique de films divers, comme le polar stylisé Kill Me Again (1989) de John Dahl ou le biopic Les Doors (1991) d’Oliver Stone. Des films culte voient aussi son nom à l’affiche, et le voici petit ami de Susan Sarandon dans Thelma et Louise (1991) de Ridley Scott, et Vic Vega, alias Mr Blonde dans Reservoir Dogs (1992) de Quentin Tarantino.

Frère de Kevin Costner dans Wyatt Earp (1994) de Lawrence Kasdan, ou mafioso dans Donnie Brasko (1997) de Mike Newell, Michael Madsen retrouve Tarantino avec le rôle de Budd alias Sidewinder dans les deux « volumes » de Kill Bill (2003-2004). Il est ensuite le coéquipier ripoux de Sin City (2005) de Frank Miller et Robert Rodriguez, le financier international de Boarding Gate (2007) d’Olivier Assayas, ou le cow-boy taciturne des Huit salopards (2015) de Quentin Tarantino, qui lui confie un rôle de shérif dans One Upon a Time... in Hollywood (2019). L’acteur a également été dirigé par Barry Levinson, Monte Hellman, Roger Donaldson, Larry Bishop… Michael Madsen est décédé le 3 juillet 2025 à l’âge de 67 ans.