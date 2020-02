Nick Carter et André Breton . Une enquête surréaliste - La chronique BD

Résumé : Le détective américain Nick Carter est missionné par André Breton, chef de file du mouvement français du surréalisme, pour mettre la main sous un élément qui a disparu : "l’or du temps", ce fragment qui lui manque désormais. Entre complots littéraires, rêves inextricables et féroces ennemis fantaisistes, l’enquête n’est pas près de s’arrêter...

Ce roman graphique, entre poésie et feuilleton policier, promet une expérience peu commune, et même, osons le mot, originale. Et c’est peut-être là le trait le plus probant pour dire qu’elle est donc bien une bande dessinée surréaliste, du moins telle qu’elle devait être si le médium avait été plus connu ou utilisé dans les années 1920-1930, au moment de l’apogée du mouvement littéraire et artistique.

André Breton a bien existé, tout comme pas mal de personnages présents, et oui, un certain bagage est nécessaire pour comprendre un certain nombre de références. Toutefois, la richesse et la beauté de ce livre ne réside pas seulement dans l’hommage à l’auteur du Manifeste du Surréalisme, mais bien dans le voyage qui le raconte. L’or, c’est le chemin, pas le but ou la destination, et le rêve, l’imagination, l’incongru et l’occulte permettent de raconter autrement, au gré des fantaisies, des fantasmes et des phobies.

David B / Soleil

Raconter une histoire décousue et déjantée nécessitait un dessin à la hauteur du poids du surréalisme. Entre Magritte, Dalí et Delvaux, les personnages, objets et motifs qui s’enchaînent arrivent étrangement à former une unité fascinante, les trente six pages s’articulant comme autant de tableaux. On oublie que Nick Carter a été un personnage de polar réel, qu’André Breton a été une figure historique de la littérature française, pour se convaincre que ces deux ne vivent qu’à travers cette aventure éternelle crée par David B, fresque quasi vivante d’une pensée déliée et liée à la fois.

David B / Soleil

Bien plus qu’un hommage vibrant au polar et à Nadja, Une enquête surréaliste s’impose comme un album poétique et vivant, un rêve qui ne cesserait jamais et qui pourrait se diffuser à l’infini, et donc une véritable ode au travail surréaliste.