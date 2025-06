NIFFF 2025 : le programme du Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel

© 2025 NIFFF. Tous droits réservés.

News : Au bord du lac de Neuchâtel, l’ambiance estivale se teinte, tous les ans, d’un frisson : celui du NIFFF, qui débute cette année avec la projection de Dalloway de Yann Gozlan. Depuis le passage au XXIe siècle, cette manifestation fait frémir les spectateurs de tout le pays et plus encore.

Pour ce faire, la recette est simple, bien que plus gourmande et diversifiée chaque année : des cris, des tremblements, du gore, du mystère, à travers la compétition internationale, qui voit quatorze films se disputer le prestigieux Prix H.R Giger. Parmi les prétendants, uniquement des premières suisses ou internationales. On notera quelques œuvres découvertes ailleurs, comme Alpha, de Julia Ducournau, fraîchement accueilli à Cannes, mais surtout quelques propositions qui ne peuvent qu’aiguiser la curiosité : Marion Cotillard nous troublera t-elle sous le regard de Lucile Hadžihalilović (La tour de glace) ? Le cinéma kazakh saura-t-il nous émouvoir (Sasyq, de Yerden Telemissov) ? Emilie Blichfeldt nous rendra t-elle le conte de Cendrillon (délicieusement) répugnant avec sa Ugly Stepsister ? Autant de questions qui chambouleront les festivaliers neuf jours durant, à l’ombre des rues pavées de pierre d’Hauterive, d’un jaune caractéristique à la région dans laquelle les puristes verront un signe surnaturel de plus.

Cécile de France dans "Dalloway" de Yann Gozlan Copyright ZHOU YUCHAO © Mandarin & Compagnie - Gaumont

Les fans de gore et de violence désinhibée (parce que pourquoi pas) ne sortiront qu’à la nuit tombée, tester leur résistance devant les Ultra Movies, qui portent à n’en point douter bien leur nom. Les plus curieux iront vers la catégorie Third Kind, qui explore les frontières entre le fantastique et les autres genres, dans une démarche de décloisonnement salutaire. Les férus de cinéma asiatique n’auront quant à eux pas à se plaindre, dès lors qu’une sélection dédiée au continent se dispute également un prix, celui de la Asian Competition.

Par dessus le marché, on trouvera de nouveau en 2025 des films courts, des films suisses, des films courts et suisses, et des œuvres dédiées aux enfants, et à leurs parents en quête de contrées plus abordables que le reste du programme du NIFFF. On fera confiance à Bachera Jones, streameuse originaire de la région et sa carte blanche cinéphile, pour nous enthousiasmer avec des classiques comme The Host (Bong Joon-ho, 2006), Festen (Thomas Vintenberg, 1998) et Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997).

Débourser quelques francs n’est même pas un prérequis pour profiter du festival dans la ville, avec certains films de la sélection Open air, qui mise sur le populaire pour ameuter les cinéphiles de toutes les époques, avec notamment S.O.S. fantômes (Ivan Reitman, 1984) et Carrie au bal du diable (Brian De Palma, 1976) la même soirée (5 juillet). Le tout dans les Halles Obscura, nouveauté 2025, qui troquent les gradins contre les transats et les terrasses.

Moult aventures supplémentaires attendent les curieux : alors comme toujours avec le cinéma, le mieux, c’est d’essayer.