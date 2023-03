Oscars 2023 : Le palmarès

Everything Everywhere All at Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan a été le grand gagnant de la cérémonie des Oscars 2023.

News : Ne cherchez pas Spielberg, Sam Mendes ou Paul Thomas Anderson. La 95e cérémonie des Oscars qui s’est déroulée à Los Angeles au Dolby Theatre, sur Hollywood Boulevard, a honoré de sept récompenses un film d’action halluciné et fantasque qui revisite le genre avec brio.

Le palmarès

Meilleur film : Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan et Daniel Scheinert

Meilleur acteur : Brendan Fraser dans The Whale

Meilleure actrice : Michelle Yeoh dans (Everything Everywhere All at Once)

Meilleur réalisateur : Daniel Kwan et Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Meilleur scénario original : Daniel Kwan et Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Meilleur scénario adapté : Sarah Polley (Women Talking)

Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan dans Everything Everywhere All at Once

Meilleur actrice dans un second rôle : Jamie Lee Curtis dans Everything Everywhere All at Once

Meilleure musique originale : Volker Bertelmann (À l’Ouest, rien de nouveau)

Meilleure chanson originale : Naatu Naatu par Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Meilleur film d’animation : Guillermo del Toro’s Pinocchio, de Guillermo del Toro

Meilleure photo : James Friend (À l’Ouest, rien de nouveau)

Meilleurs décors : Christian M Goldbeck et Ernestine Hipper (À l’Ouest, rien de nouveau)

Meilleurs costumes : Ruth Carter (Black Panther : Wakanda Forever)

Meilleurs maquillages et coiffures : Adrien Morot, Judy Chin, Annemarie Bradley (The Whale)

Meilleur montage : Paul Rogers (Everything Everywhere All at Once)

Meilleur son : Mark Weingarten, Chris Burdon, Al Nelson, Mark Taylor (Top Gun : Maverick)

Meilleurs effets visuels : Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett (Avatar : La voie de l’eau)

Meilleur documentaire : Navalny, réalisé par Daniel Roher

Meilleur court métrage documentaire : Ceux qui murmuraient à l’oreille de l’éléphanteau, réalisé par Kartiki Gonsalves

Meilleur court-métrage : An Irish Goodbye, réalisé par Tom Berkeley et Ross White

Meilleur court-métrage d’animation : L’Enfant, la taupe, le renard et le cheval, réalisé par Charlie Mackesy et Peter Baynton

Meilleur film international : À l’Ouest, rien de nouveau de Edward Berger