Ping T.2 – Axel et Bloz - la chronique BD

Axel écrit les blagues de ce nouveau tome de la série et Bloz dessine ces personnages tout en action. Mikl assure la mise en couleurs de l’univers de ce fils et son père, pongistes amateurs et sympathiques.

Résumé : Ce deuxième volume débute sur une séance d’entraînement au ping-pong. Travail du coup droit et du revers de plus en plus intensif jusqu’au bug final, l’élève ne parvient plus à s’arrêter de frapper des balles qui n’arrivent plus...

Critique : La nouvelle série sport de Bamboo continue avec ce deuxième tome. On retrouve cette famille dont le fils est passionné de ping-pong. Le père le suit et se met à pratiquer de plus en plus assidûment alors que la mère aimerait bien que ce sport devienne moins obsessionnel dans sa famille. En effet, au travail, en vacances et bien sûr, au club de ping-pong, les deux intéressés ne pensent plus qu’à ça.

L’humour est bien présent, mais au détour d’un gag, on découvre aussi le monde du tennis de table. Et pour compléter cette partie informative, un cahier final nous apprend d’autres éléments sur ce sport qui a retrouvé de nombreux adhérents après les jeux Olympiques de Paris. Il fallait bien une BD pour le présenter. Et c’est chose faite avec cette série.

Bloz dessine avec une énergie sans cesse renouvelée ces personnages, à la recherche de la technique la plus efficace. Mais tout ne se passe pas en club et Bloz nous montre aussi ces héros dans leur quotidien, fortement marqué par le ping-pong, bien sûr. Sourires, gestes rapides, gaffes, les trois se mêlent pour donner cette série de gags en une page. Mikl effectue la mise en couleurs et apporte un joyeux soleil printanier sur les planches. Il pose parfois des aplats pour permettre au personnage de ressortir le temps d’un échange (verbal ou sportif), avant de les situer dans un décor et révéler la chute du gag. Autant d’ambiances jointes à des cadrages variés.

Ping T.2 continue cette série d’humour, qui nous présente aussi les rouages du tennis de table.