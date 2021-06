Rock of Destruction - Norihiko Kurazono - la chronique BD

Résumé : Au début de l’été, huit adolescents s’embarquent dans une virée les menant à un village reculé, au cœur d’une vallée un peu perdue d’Amérique du Nord. Là-bas, la fête malsaine va rapidement laisser place à une nuit d’horreur sacrificielle, face à des monstres luttant pour contrôler le pouvoir d’une pierre maléfique…

Dans ce mélange entre Shining, Silent Hill et Bad Trip, Rock of Destruction a fait le pari de condenser en un one shot (de 292 pages tout de même) l’arrivée de plusieurs adolescents ; le début laissant envisager une nuit où le monstre était interne, humain et clairement dans le groupe, avant de bifurquer vers la survie en milieu hostile.

Le thriller de type policier laisse vite place à un survival, la rue désertée et le brouillard où se cache les entités démoniaques ne sont pas sans rappeler le style de Stephen King ou les jeux vidéos de Konami. Tout va très, très vite dans Rock of Destruction, et il est assez difficile de commencer à apprécier ou détester un personnage tant les coupes se font abruptement au niveau du dramatis personae. D’une survivante en robe de soirée à un clan d’amérindiens, qui possède une sorte de caporal chef Livaï, les protagonistes secondaires tentent bien de se greffer à cette intrigue, mais la cadence infernale de la destruction semble tous les aspirer vers l’épilogue final…

© NORIHIKO KURAZUNO 2019 / BUNKASHA PUBLISHING Co., Ltd

Les coupes de personnages sont un terme à prendre dans les deux sens du terme. Les coups, blessures et écorchages sont aussi variés que cruels, et même si l’on pourrait reprocher un penchant sadico-sexuel envers les femmes un peu exagéré, la violence reste l’enjeu principal de cette BD. Le dessin semble bien décidé à glacer le sang face aux « dévolués », ces créatures autrefois humaines qui mutent dans tous les sens et se battent pour le plaisir, et c’est cette surprise et ce déchaînement digne de film d’horreur qui rythme la cadence de l’album.

© NORIHIKO KURAZUNO 2019 / BUNKASHA PUBLISHING Co., Ltd

Sanglant à souhait et sombre comme un film horrifique, Rock of Destruction coche toutes les cases pour une aventure macabre, dont le final en forme de Battle Royal de monstres fera assurément chavirer les cœurs ou les tripes des lecteurs.