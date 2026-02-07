Scarlett Queen T.2 – Kurt Mc Clung, Noemi Tedeschi - la chronique BD

Le 7 février 2026
- Scénariste : Kurt McClung>
- Dessinateur : Noemi Tedeschi
- Coloriste : Yoann Guillé
- Genre : Fantasy
- Editeur : Drakoo
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 28 janvier 2026
- Durée : 2
Kurt Mc Clung écrit le second tome de ce diptyque dessiné par Noemi Tedeschi. Yoann Guillé réalise les couleurs de cette aventure mélangeant magie, enquête et action.
Résumé : Ce deuxième volume reprend en pleine enquête. Le quatuor formé de Oswel, Malicia, Daria et le prince Starlin cherche toujours qui pourrait en vouloir à la reine Lizaru au point de la tuer. Au cours de leurs investigations, ils découvrent que ce monde fondé sur l’amour qui a proscrit toute guerre révèle des facettes de plus en plus ambiguës.
Critique : Malicia et Oswel se rapprochent de la vérité, mais sont-ils prêts à affronter ce qui les attend ? Même un monde guidé par l’amour peut contenir son lot de colère et de ressentiment. Rien de nouveau sous le soleil dans cette thématique de fond. Ce qui nous tient dans la lecture, c’est l’enquête qui permet en même temps de découvrir les maisons princières, les clans et factions de ce monde de fantasy avec sa magie particulière fondée sur l’amour. Il y a aussi les rapports entre les personnages, le côté bourru d’Oswel et la diplomate Malicia créent un duo d’opposé classique, le personnage du prince apporte un équilibre entre eux, avec sa distance et son humour tandis que la discrète Daria complète le quatuor.
Ce second tome nous permet de découvrir comment la complexité de l’amour est exploité dans ce royaume. Effectivement, il n’y a pas qu’une sorte d’amour et c’est ce que nous montre cette histoire.
© Kurt Mc Clung, Noemi Tedeschi / Drakoo
Noemi Tedeschi apporte son trait rond aux personnages, aux effluves magiques et aux décors. Les personnages sont caractérisés autant par leurs actions que par leurs vêtements. Les décors naturels et les constructions des maisons se mêlent adroitement. Les couleurs de Yoann Guillé sont douces. La composition des planches peut se fracturer dans les scènes de combat ou fondre les dessins en faisant sauter tous les contours des cases dans les séquences magiques pour nous amener à réfléchir sur la question : « l’amour peut-il tout justifier ? », on sait que la réponse est négative.
Scarlett Queen T.2 conclut ce diptyque d’heroic fantasy et d’enquête avec la découverte du coupable et de ses mobiles, qui réserve quelques surprises.
56 pages – 15,90 €
