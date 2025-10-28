Semaine du 29 octobre 2025 : les sorties en salle

Des films aussi divers que L’étranger de François Ozon, La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa et Un poète de Simón Mesa Soto sont recommandables cette semaine.

News : Les nouveautés de la semaine du 29 octobre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– Aaryan, de Praveen K. (sortie : 31 octobre)

– Les burgers sanglants, de Camille Duvelleroy

– Ce que cette nature te dit, de Hong Sang-soo

– L’étranger, de François Ozon

– La femme la plus riche du monde, de Thierry Klifa

– Ikk Kudi, de Amarjit Singh Saron (sortie : 31 octobre)

– Les intrus - Chapitre 2, de Renny Harlin

– La légende de Baahubali, l’épopée - version Director’s Cut (sortie : 31 octobre)

– On Falling, de Laura Carreira

– Regreeting You, de Josh Boone

– Smashing Machine, de Benny Safdie

– Un poète, de Simón Mesa Soto

– Yoroï, de David Tomaszewski

Longs métrages documentaires

– Comme entendre à travers une feuille de métal, de Mariane Béliveau

– La Force du destin, de Anissa Bonnefont

– Une vie ordinaire, de Alexander Kusnetsov

Long métrage d’animation

– Les Moodz au cinéma, de Marie-Laure Lautric-Pitchston

Reprises

– Amours chiennes, de Alejandro González Iñárritu (2000)

– The Changeling - L’enfant du diable, de Peter Medak (1980)