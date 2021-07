Sinaï – Lelio Bonaccorso, Fabio Brucini – la chronique BD

Résumé : Le dessinateur Lelio Bonaccorso rencontre en 2009 Fabio Brucini, instructeur de plongée italien dans le Sinaï et spécialiste du désert, où il possède de nombreux contacts chez les Bédouins. Fasciné par les récits de celui qui devient son ami, Lelio Bonaccorso décide de partir avec lui à la rencontre des « Bedu » – comme ils se définissent eux-mêmes – du Sinaï pour comprendre leur culture et la partager dans un récit en bande dessinée. De la station balnéaire Sharm El-Sheikh délaissée par les touristes européens depuis l’émergence du terrorisme au Monastère Sainte-Catherine, les deux compères dévoilent, à travers des échanges avec certaines figures des communautés bédouines, la philosophie et les traits de leur culture, et leurs confrontations avec la modernité occidentale.

Dessinateur-reporter d’À bord de l’Aquarius, Lelio Bonaccorso livre dans Sinaï une enquête approfondie sur la culture, les traditions et le rapport à la modernité des Bédouins. Si l’auteur reste dans le genre de la bande dessinée de reportage, Sinaï se distingue par sa volonté de partager une quête intérieure et philosophique, sur le rapport au temps et à notre environnement.

Lelio Bonaccorso, Fabio Brucini / Futuropolis

Pour Lelio Bonaccorso, dévoiler au public européen la culture bédouine, c’est aussi questionner – par effet de miroir – le rapport que nous entretenons au monde en tant qu’Occidentaux. Guidé par Fabio Brucini, il tisse le portrait de figures emblématiques qui lui font part de leur rapport à la médecine, à la religion, et surtout au désert. L’album offre une grande place à ces échanges et donne la parole à ce peuple nomade du désert.. Au fil du récit, le dessinateur partage avec son compère – et avec le lecteur, qui a l’impression de voyager avec les auteurs – ses réflexions et ses sentiments sur ces rencontres. S’il est sous le charme d’une culture si différente de la notre, Lelio Bonaccorso ne sous-estime pas les difficultés économiques et la dureté de la vie de ces hommes et femmes, notamment depuis la crise liée au terrorisme qui a pratiquement mis fin à une économie du tourisme pourtant essentielle pour la région.

Lelio Bonaccorso, Fabio Brucini / Futuropolis

Les couleurs chaudes, les représentations du déserts ou des tentes bédouines et surtout les portraits vivants des personnages rencontrés par le duo Bonaccorso – Brucini contribuent à l’immersion du lecteur qui s’évade au fil de la lecture. L’ensemble ressemble fort à un carnet de voyage. On regrette en revanche l’effet de répétition induit par les multiples scènes de présentation lesquelles, si elles participent de l’effet « reportage » du récit et passeraient sans problème dans un documentaire audiovisuel, parasitent quelque peu la poésie de la lecture par des redondances. On reste tout de même emporté par ce voyage enthousiaste parmi les Bedu.