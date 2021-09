The cave King T1 – Takao Demise, Hajime Naehara, Hatori Kyoka - la chronique BD

Résumé : The cave King T1 nous entraîne sur l’écueil de Sheoll, un roc désert perdu au milieu d’une mer inhospitalière. C’est là que le jeune Heal, prince de sang, va devoir montrer qu’il est apte à... gouverner !

Le récit démarre sur un enjeu fort, un challenge de titan pour le héros, gouverner et créer une société sur un caillou perdu au milieu de l’océan. Mais le soufflet retombe, quand on découvre la capacité cachée de Heal. Il l’apprend en même temps que nous, mais du coup, sa vie en est tellement facilitée. Et le personnage ne rencontre plus aucun obstacle. D’ailleurs, sa vie devient si agréable qu’il ne veut même plus quitter son îlot rocailleux. Des naufragés viennent s’échouer sur l’île, il se lient et tout ce petit monde commence à former une micro-société de bric et de broc, où tous sont acceptés, monstres, gobelins et inconnus...

Le seul vrai conflit surgit à la fin du tome mais malheureusement, on ne s’inquiète pas pour la survie des personnages.

Ce récit propose un challenge intéressant mais qui, selon nous, manque cruellement de tension dramatique. C’est vraiment dommage car les personnages sont attachants. Pas tant Heal, qui correspond au jeune héros classique, mais les naufragés et les « habitants » de l’île, même les muets, comme Shell le Slime, éveillent pourtant par leur attitude notre sympathie.

L’idée de donner au héros un pouvoir type jeu d’exploration et de construction à la Minecraft pouvait être drôle, mais ce potentiel nous semble mal exploité du point de vue narratif.

Takao Demise, Hajime Naehara, Hatori Kyoka / Doki Doki

Les personnages stylisés manga, le noir et blanc nuancé de trames, les décors réalistes, les lignes de vitesse renvoient au code classique de la BD japonaise. Le cadrage est travaillé pour laisser la mise en scène créer la dynamique de l’action. Mais dans le fond, le dessin classique rejoint la trame classique. Et seuls la sympathie qui s’est créée grâce à une jolie galerie de seconds rôles nous donne envie d’en savoir plus.

The Cave King T1 est un shonen de facture classique, avec des personnages secondaires très attachants, mais qui aurait besoin de mettre vraiment en danger son héros pour créer du suspense et de la tension.