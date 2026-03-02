Alaska – Philippe Charlot, Tieko - la chronique BD

Philippe Charlot écrit le scénario de ce récit où la mort rôde. Tieko réalise le dessin tandis que Tanja Wenisch assure la mise en couleurs de ce récit à surprises.

Résumé : {Alaska} commence au Pléistocène, soit en 40 000 avant J.C. Un Mammouth s’effondre, mort. Un tigre à dents de sabre s’approche de cette masse de viande bien alléchante. Bien plus tard, en l’an 2000, un hydravion se pose sur un lac en Alaska pour débarquer du ravitaillement et une passagère inattendue, Hannah. La jeune scientifique est à la recherche des traces de mammouths. Elle est accueillie très froidement par une des rares habitantes du lac. Il va falloir qu’elle se débrouille seule...

Critique : Hannah mène l’enquête, en chasse de restes de mammouth. Mais ce récit à tiroir ne va pas suivre le scénario attendu. Philippe Charlot nous entraîne en Alaska, et au fur et à mesure de la BD, la neige apparaît et recouvre tout. Le froid se répand, incitant à la prudence. Le lieu de l’histoire rend la survie et les recherches pénibles. Et surtout, la mort attend au tournant, prête à frapper et elle prendra son dû. Hannah doit faire face à son passé et à un milieu hostile. Autant dire que sa tâche est compliquée. La résolution apparaît assez simple par rapport à tous les ennuis qui s’accumulent dans le récit.

© Philippe Charlot, Tieko / Grand Angle

Tieko dessine ces personnages devant affronter des conditions difficiles. Il propose des décors naturels envoûtants, de la forêt éclairée par un grand soleil aux arbres enneigés. Les personnages semi-réalistes nous entraînent avec eux. Tanja Wenisch décline de belles couleurs contribuant aux ambiances de ces grands espaces, contrastant avec les tensions qui se posent au fil du récit.

Alaska nous projette dans ces espaces naturels, en compagnie d’un personnage en quête de réponses.