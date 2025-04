Cannes 2025 : La sélection de la Quinzaine des Cinéastes

News : Le délégué général Julien Rejl a annoncé le 15 avril la sélection des films de l’édition 2025 de la Quinzaine des Cinéastes, avec un recentrage sur dix-huit longs métrages. Le film d’ouverture, Enzo, était initialement un projet de Laurent Cantet (Ressources humaines, Entre les murs), décédé l’an passé. Le long métrage a été coécrit et réalisé par Robin Campillo (Eastern Boys, 120 battements par minutes). Parmi les cinéastes sélectionnés, on notera les noms d’Antony Cordier, révélé il y a vingt ans avec Douches froides, et surtout Christian Petzold, auteur des remarquables Barbara, Phoenix, Ondine et Le ciel rouge. « Dans un monde en plein bouleversement, frappé par une réaction à toutes les échelles, dans lequel les valeurs républicaines et universalistes sont combattues, où la fonction subversive de l’art est menacée et certaines grandes œuvres annulées, les cinéastes de tous les continents se tiennent vent debout », précisent les organisateurs.

Par ailleurs, Le réalisateur Todd Haynes recevra le Carrosse d’or lors de la cérémonie d’ouverture, quand Thomas Cailley sera récompensé à la soirée de clôture par le Prix Alpine (nouveau partenaire de la Quinzaine), décerné pour la première fois par la SRF (Société des réalisatrices et réalisateurs de films), « pour son œuvre audacieuse et sa faculté à s’écarter des sentiers balisés ». Thomas Cailley avait en effet été plébiscité pour son premier long métrage Les combattants (Quinzaine des Réalisateurs 2014) et pour Le règne animal, qui avait fait l’ouverture d’Un Certain Regard en 2023.

La sélection

Ouverture

Enzo de Laurent Cantet et Robin Campillo

Clôture

Sorry, Baby de Eva Victor (1er film)

La Danse des renards de Valéry Carnoy (1er film)

La Mort n’existe pas de Félix Dufour-Laperrière

L’Engloutie de Louise Hémon

Kokuho de Lee Sang-il

Lucky Lu de Lloyd Lee-choi (1er film)

Militantropos de Alina Gorlova, Yelizaveta Smith, Simon Mozgovyi

Girl on Edge de Jinghao Zhou (1er film)

Classe moyenne de d’Antony Cordier

Miroir n°3 de Christian Petzold

Les Filles désir de Prïncia Car (1er film)

Dangerous Animals de Sean Byrne

Amour apocalypse d’Anne Emond

The President’s Cake de Hasan Hadi (1er film)

Indomptables de Thomas Ngijoll

Brand New Landscape de Yuiga Danzuka (1er film)

Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski (1er film)

Courts métrages

+10K de Gala Hernández López

Loynes de Dorian Jespers

Nervous Energy de Eve Liu

Bread Will Walk (Le pain se lève) de Alex Boya

La mort du poisson d’Eva Lusbaronian

Cœur Bleu (Blue Heart) de Samuel Suffren

The Body de Louris van de Geer

Before the Sea forgets de Ngọc Duy

Lê Karmash (کرمش) de Aleem Bukhari

When the Geese Flew d’Arthur Gay