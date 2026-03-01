Estampillé Japon – Erik Tartrais - la chronique BD

Le 1er mars 2026
- Scénariste : Erik Tartrais>
- Dessinateur : Erik Tartrais
- Coloriste : Annelise Sauvêtre
- Genre : Humour
- Editeur : FLUIDE GLACIAL
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 4 mars 2026
Erik Tartrais écrit et dessine cette BD, clin d’oeil en même temps que détournement des clichés que l’on a du Japon ancien. Annelise Sauvêtre met en couleurs ces histoires courtes, avec des teintes très douces qui rappellent les estampes.
Résumé : {Estampillé Japon} débute sur les routes du Japon médiéval. Un samouraï, un peintre et un troisième personnage voyagent à cheval. Le peintre, en fait cartographe, recopie les longs noms poétiques que donne le troisième homme aux montagnes, ponts et autres sentiers. Mais tout cela lui prend du temps. Quand le trio se perd, ces noms à rallonge ne les aident pas du tout à demander leur chemin...
critique : Erik Tartrais nous ramène à l’époque Edo. Un samouraï et son imposant compagnon de route traversent le Japon et jouent avec les images d’Épinal que l’on peut avoir du pays du soleil levant. Les voyageurs ont du mal à choisir leur déjeuner, à installer un jardin zen ou encore à profiter de la fête des cerisiers annonçant le printemps. Mais nous ne suivons pas que ce trio, d’autres personnages et animaux viennent compléter ces tableaux, qui, sous des airs d’estampe, se révèlent un brin moqueur et facétieux.
Transposant dans cette époque nos manières de parler et nos mœurs d’aujourd’hui, Erik Tartrais joue avec un décalage qui apporte l’humour. Chaque histoire s’étale sur quelques pages et présente plusieurs gags et des chutes intermédiaires.
© Erik Tartrais / Fludie Glacial
Pour le dessin, Erik Tartrais nous offre un encrage fin. Son travail de documentation rend les armures des samouraïs, les structures des temples et des maisons, crédibles et contribue à nous immerger dans l’époque, accentuant encore plus le décalage des situations. Chaque histoire se conclut avec un dessin pleine page, un autre gag tenant en une grande illustration. Les cases, sans trait de contours, avec leurs bords rond, flottent dans la planche, rappelant ces estampes, images figées d’un monde éphémère. Les couleurs douces d’Annelise Sauvêtre rappellent ces mêmes estampes. Elles apportent une ambiance feutrée, qui reflète bien l’image que l’on peut avoir de ces dessins de l’époque Edo. Ainsi, en même temps qu’un détournement, on sent également un hommage à cet univers.
Estampillé Japon tourne en dérision ce Japon classique et précieux de l’époque Edo, pour proposer une série d’histoires courtes drôles jouant sur le décalage entre ancien et moderne.
56 pages – 13,90 €
