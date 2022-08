Exposition Jean Gabin à Boulogne-Billancourt

News : L’exposition rend un hommage mérité à celui qui fut peut-être le plus grand acteur du cinéma français pendant plusieurs décennies et, sans aucun doute, sa plus grande star. Après des débuts au music-hall, Jean Moncorgé aborde le grand écran en 1930, soit à l’arrivée du parlant. Il devient l’incarnation du personnage du peuple avec trois films de Julien Duvivier : La bandera (1935), La belle équipe (1936) et Pépé le Moko (1937). Militaire du rang ou ouvrier, Gabin crève l’écran dans des films dans l’air du Front populaire, tout en devenant l’emblème du réalisme poétique dans des chefs-d’œuvre sombres signés Renoir (La grande illusion, 1937), Carné (Le jour se lève, 1939) ou Grémillon (Remorques, 1941). Exilé aux États-Unis pendant la guerre, Gabin interprète quelques premiers rôles hollywoodiens, avant de s’engager dans les Forces françaises libres.

© Gérard Crespo

L’après-guerre est plus difficile pour Gabin qui garde son statut de vedette du cinéma français mais perd celui de star, en raison de films moins marquants et de plusieurs échecs commerciaux, malgré les réussites de Au-delà des grilles (1949) de René Clément ou La vérité sur Bébé Donge (1952) de Henri Decoin. Mais le triomphe public et critique de Touchez pas au grisbi (1954) de Jacques Becker le remet en selle et Jean Gabin redevient l’acteur français le plus populaire. S’il incarne encore des figures de prolétaires, ses personnages s’embourgeoisent et il devient avocat dans En cas de malheur (1958) de Claude Autant-Lara, commissaire Maigret (à deux reprises) pour Jean Delannoy, ou homme politique dans Le président (1961) de Henri Verneuil. Les années 60 et 70 sont plus conventionnelles pour Gabin qui ne prend aucun risque et capitalise son image de patriarche, colérique ou taiseux, dans des productions de Grangier, Le Chanois ou de La Patellière, et souvent dialoguées par Michel Audiard.

© Gérard Crespo

L’exposition montre bien l’évolution de l’acteur qui a su rester fidèle aux studios de Billancourt, insistant sur le contexte historique de ses rôles, comme « la crise économique et le Front populaire » ou « le réalisme poétique et les désillusions de l’idéal ouvrier ». Affiches, photos, manuscrits, costumes, objets ou manuscrits illustrent avec agrément et érudition la visite, qui permet d’apprécier aussi des extraits de films, d’interviews, ou d’émissions télévisées, comme la première cérémonie des César, que Gabin présida en 1976, quelques mois avant sa mort. L’exposition n’oublie pas des aspects plus personnels de l’autobiographie de l’acteur ayant influencé sa carrière, tels que sa liaison avec Marlene Dietrich ou son attachement au mode de vie rural. L’exposition Jean Gabin qui a débuté le 9 mars 2022 est prolongée jusqu’au dimanche 2 octobre.