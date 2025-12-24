Fabula Fantasia T.1 - Tony Valente - la chronique Manga

Résumé : À une époque où les reliques et la magie pèsent sur le peuple, une personne va s’y opposer, Bard ! Découvrez son histoire…

Critique : Il n’est pas nécessaire d’avoir lu, ou même de connaître, Radiant, la série principale de Tony Valente, dont on vous recommande toutefois vivement la lecture.

© Tony Valente, 2025, Ankama

Mais revenons à Fabula Fantasia : avec ses premières pages en couleurs à couper le souffle, Tony Valente nous a instantanément téléporté dans un monde où les reliques et la magie, le Fantasia, oppriment le peuple et dans lequel un héros « seul n’usant d’aucun artifice magique et armé d’une simple fourche » doit devenir le futur père de l’inquisition, le « Patrem Inquisiteur ». Enfin, c’est ce que dit la légende…Mais Tony Valente nous confie la véritable histoire de Bard, car c’est son nom !

C’est d’ailleurs de cela qu’il est question dans ce manga : des légendes et de la puissance qu’elles donnent à la magie. Pour ne pas déroger à la règle, Tony Valente commence son récit avec une Princesse enfermée dans une Tour gardée par un Dragon. Le scénariste joue cependant avec ces codes, s’en moque même parfois "Ah évidemment ... le pays des princesses captives [...] des milliers de tours, même !" et par dessus tout, embarque ses lecteurices dans son histoire.

© Tony Valente, 2025, Ankama

Au-delà de ce monde secondaire qu’il rend par des planches à couper le souffle, Tony Valente peut compter sur une galerie de personnages qui oscille, elle aussi entre classicisme et une très grande modernité ! Nous pensons au classique méchant noble avide de pouvoir et, à l’inverse, au personnage de Bard.

C’est d’ailleurs l’autre grande force de ce manga, son duo Bard et Daemo, sans oublier Goathier (merci pour le jeu de mots), qui porte l’histoire et amène une belle profondeur à cette dernière. Les fils d’intrigue noués autour du personnage de Bard, son passé et son avenir, sont passionnantes et augurent de très belles choses pour la suite !

Ce manga est aussi beau sur la forme que sur le fond. Tony Valente réussit, une nouvelle fois, à complètement nous emporter et c’est fabuleux ! Fabula Fantasia fait parti de nos lectures coups de cœur de 2025, et, à n’en pas douter, la suite de ce manga inscrira cette série dans le panthéon de nos pépites !

Un plaisir à ne pas bouder...