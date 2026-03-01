Le cocon - Alexandre de Moté, Natacha Sicaud - la chronique BD

Résumé : Judith et Joyce Scott naissent en 1943, dans l’Ohio. La première est atteinte de trisomie 21 et devient sourde. Les jumelles grandissent ensemble jusqu’à leur entrée à l’école. La direction de cette dernière estime que Judith n’y a pas sa place et qu’elle doit rester à la maison. La séparation des deux sœurs perturbe profondément Judith qui se retrouve finalement placée en institution hospitalière. C’est le début d’un calvaire qui dure plusieurs dizaines d’années. Mais Joyce ne la lâche pas.

Alexandre de Moté - Natacha Sicaud / Glénat

Critique : Cet album conte la vie et la trajectoire bouleversantes de Judith Scott (1943-2005). Les deux tiers sont consacrés à son enfance et à ses trente-cinq années passées en institutions. Ce parti pris biographique quasiment clinique paraît un peu trop conventionnel au regard de la vie et de l’œuvre de cette femme. Nous aurions souhaité un récit davantage singulier et fiévreux, même si cette bande dessinée rend finalement bien compte de l’originalité de la pratique artistique de Judith Scott. Par ailleurs, dès le début, les auteurices jouent sur une dimension symbolique, via notamment la figure du cocon et des traits qui représentent un fil, une onde (celle due à un mouvement, un cri…), comme si ces éléments étaient le fil conducteur de l’existence de Judith Scott, tout en suggérant les fils que celle-ci utilisait pour réaliser ses sculptures évoquant des cocons.

Si le récit n’hésite pas à recourir aux ellipses, cela ne nuit jamais à la compréhension, probablement grâce au découpage comme au dessin et à ses couleurs (principalement pastel) qui semblent privilégier la fluidité et la lisibilité. Celles-ci s’accompagnent d’une certaine froideur qui permet de garder à distance le pathos.

Cet album touchant offre l’occasion de (re)découvrir Judith Scott et pointe qu’il suffit parfois de peu de choses pour qu’une œuvre voit ou pas le jour.

