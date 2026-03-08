Mort blanche – Kid Toussaint, Inaki Holgado - la chronique BD

Résumé : {Mort blanche} débute sur un lac gelé, en plein hiver. Un homme armé d’un fusil de sniper avance. Un craquement de branche attire son attention, il court et glisse à l’abri derrière un rocher. Il épaule son arme et vise... 1932, des années auparavant, le jeune Riku se révèle un piètre tireur devant son père qui veut lui enseigner la chasse. Il emploie la manière forte sur le pauvre Riku qui n’en devient pas meilleur tireur pour autant...

Critique : On suit Riku tout au long de sa vie. Comment cet enfant inapte au tir peut-il survivre en temps de guerre ? Un père violent, des frères moqueurs : Riku rencontre heureusement la jeune Lumi avec qui il pourrait trouver le bonheur. Mais tout cela, c’était avant l’explosion de la guerre, qui amène Riku à s’engager dans l’armée. Sa vie bascule à ce moment.

Avec cette BD, Kid Toussaint nous dévoile une enfance dure, un conflit brutal et un personnage qui se referme petit à petit sur lui pour pouvoir survivre. Si les événements sont inspirés de faits réels et que des personnages existants ont inspiré le caractère et la vie de Riku, le scénariste a bien écrit une fiction qui ne se veut pas du tout une biographie de celui qu’on a surnommé Mort Blanche. Kid Toussaint propose un récit difficile qui souvent se passe de mots. La violence est omniprésente, la mort emporte nombre de personnes et la guerre est bien rendue dans ce qu’elle a de plus angoissant, quand sur le front, on fuit seul, avec l’impossibilité de se fier à quelqu’un. Riku est un personnage complètement refermé sur lui et pourtant, il nous touche, car on sent la fêlure profonde au fond de son âme.

© Kid Toussaint, Inaki Holgado / Grand Angle

Inaki Holgado adopte un style plutôt réaliste. Il parvient à nous faire sentir le froid, dans cette espèce d’hiver éternel où erre Riku. L’encrage appuyé s’affine pour le décor, permettant ainsi de faire ressortir les personnages sur les arbres et les horizons d’arrière-plan. Les couleurs de Raphaël Bauduin aidé par Anaïs Blanchard apportent des contrastes forts entre les oranges des flammes et de la fureur face au blanc teinté de bleu de la neige qui ensevelit tout sans apporter l’oubli. La composition dynamique met en avant l’action et les espaces escarpés des forêts où agit Riku.

Mort blanche est une histoire âpre, celle d’un homme qui perd tout repère dans une guerre qui lui a tout pris.