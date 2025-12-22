Obrigan Le Serment des Druides T.1. La sève, le sang, les larmes - Olivier Peru, Pierre-Denis Goux - la chronique BD

Résumé : Dans une forteresse frontalière, le meurtre de cinquante soldats d’élite fait planer la menace d’une nouvelle guerre entre deux royaumes ennemis. Les compétences d’enquêteurs et de neutralité des Druides de la Forêt sont alors nécessaires pour espérer la paix...

Critique : Avec cette adaptation de son propre roman Druide en bande dessinée, Olivier Peru sait ce qu’il fait : donner des instructions graphiques pour donner vie à ses écrits, et construire une trilogie qui rende hommage à cette belle histoire de fantasy. En effet, Obrigan, du nom du héros éponyme, ne se contente pas d’un seul personnage, mais bien d’un monde dans sa globalité : royaumes et rivalités, mais aussi castes et ordres, sans oublier la magie, tout y est bien expliqué et, sans aller dans les détails d’un roman, se retrouve pour donner vie à des mécanismes complexes. L’idée de se centrer sur la forêt, avec la capacité de vision, de métamorphose et de contrôle des bêtes notamment, est évidemment au cœur de l’ouvrage, mais le plus intéressant réside dans ce côté fantastique - alors même que l’idée de magie est considérée comme acquise et normale - d’une magie souterraine, obscure et maléfique, qui sous-tend l’enquête comme une possibilité pour ceux qui cherchent les coupables.

© Soleil / Goux

Le scénariste et auteur a donc confié son bébé à Pierre-Denis Goux pour lui donner des traits et des couleurs, et il n’est pas aventureux de dire que celui-ci a forcément dû être à la hauteur de la tâche : un monde médiéval sombre, où le vert de la forêt inonde et le pourpre du sang se mêle très bien à lui, dans les racines des chênes ou dans les pierres des bastides. Finalement, les personnages, rois arrogants ou druides énigmatiques, passent presque au second plan par rapport aux lieux et aux atmosphères qui sont suggérés ou dessinés : l’histoire est tissé autour d’un lien avec la nature, la forêt, le cœur des hommes et leurs pouvoirs étant intrinsèquement liés à cet aspect végétal et magique en même temps, et c’est cela que l’illustrateur a su parfaitement interpréter pour construire ce monde de fantasy original.

© Soleil / Goux

Premier tome tout en souplesse et aventure, mélange de péripéties et polar fantasy, Obrigan Le Serment des Druides prouve que non seulement la création de nouveaux mondes de fantasy mais aussi l’adaptation de romans peut toujours être un moment de créativité précieux en bande dessinée.