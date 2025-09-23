Semaine du 24 septembre 2025 : les sorties en salle

Le 23 septembre 2025
Sont notamment à l’affiche cette semaine des films de Paul Thomas Anderson, Pierre Schoeller, Antony Cordier, George Sikharulidze, Sepideh Farsi et Radu Jude.
News : Les nouveautés de la semaine du 24 septembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– Ana machi ana, de Hicham El Jebbari (sortie : 27 septembre)
– Classe moyenne, de Antony Cordier
– Disco Afrika : une histoire malgache, de Luck Razanajaona
– Kontinental ’25, de Radu Jude
– Le million, de Grégoire Vigneron
– Muganga - Celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux
– Panopticon, de George Sikharulidze
– Put Your Soul on Your Hand and Walk, de Sepideh Farsi
– Rembrandt, de Pierre Schoeller
– Silent Shot, de Robin Entreinger
– They Call Him OG, de Sujeeth (sortie : 25 septembre)
– TKT, de Solange Cicurel
– Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson
Longs métrages documentaires
– À 2000 mètres d’Andriivka, de Mstyslav Chernov
– Titouan, les enfants du corail, de Karim Mahdjouba
– TWST - Things We Said Today, de Andrei Ujica
Long métrage d’animation
– Colorful Stage ! The Movie : A Miku Who Can’t Sing, de Hiroyuki Hata (sortie : 26 septembre)
Reprises
– La Lame diabolique, de Kenji Misumi (1965)
– Quand souffle le vent, de Jimmy T. Murakami (1986, film d’animation)
– Le sabre, de Kenji Misumi (1964)
– Toy Story, de John Lasseter (1995, film d’animation)
– Tuer, de Kenji Misumi (1962)
– Zatoichi : Le masseur aveugle, de Kenji Misumi (1962)
