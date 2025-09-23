Semaine du 24 septembre 2025 : les sorties en salle

Sont notamment à l’affiche cette semaine des films de Paul Thomas Anderson, Pierre Schoeller, Antony Cordier, George Sikharulidze, Sepideh Farsi et Radu Jude.

News : Les nouveautés de la semaine du 24 septembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– Ana machi ana, de Hicham El Jebbari (sortie : 27 septembre)

– Classe moyenne, de Antony Cordier

– Disco Afrika : une histoire malgache, de Luck Razanajaona

– Kontinental ’25, de Radu Jude

– Le million, de Grégoire Vigneron

– Muganga - Celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux

– Panopticon, de George Sikharulidze

– Put Your Soul on Your Hand and Walk, de Sepideh Farsi

– Rembrandt, de Pierre Schoeller

– Silent Shot, de Robin Entreinger

– They Call Him OG, de Sujeeth (sortie : 25 septembre)

– TKT, de Solange Cicurel

– Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson

Longs métrages documentaires

– À 2000 mètres d’Andriivka, de Mstyslav Chernov

– Titouan, les enfants du corail, de Karim Mahdjouba

– TWST - Things We Said Today, de Andrei Ujica

Long métrage d’animation

– Colorful Stage ! The Movie : A Miku Who Can’t Sing, de Hiroyuki Hata (sortie : 26 septembre)

Reprises

– La Lame diabolique, de Kenji Misumi (1965)

– Quand souffle le vent, de Jimmy T. Murakami (1986, film d’animation)

– Le sabre, de Kenji Misumi (1964)

– Toy Story, de John Lasseter (1995, film d’animation)

– Tuer, de Kenji Misumi (1962)

– Zatoichi : Le masseur aveugle, de Kenji Misumi (1962)