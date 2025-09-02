Semaine du 3 septembre 2025 : les sorties en salle

Le 2 septembre 2025
Sont cette semaine à l’affiche des fillms de Genki Kawamura et Kiyoshi Kurosawa mais aussi, pour les reprises, Nanni Moretti et Akira Kurosawa.
News : Les nouveautés de la semaine du 3 septembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
- © ARP Distribution
– Adieu Jean-Pat, de Cécilia Rouaud
– Les aventures du Nexus VI, de Alexandre Marinelli (sortie : 8 septembre)
– Chroniques d’Haïfa - Histoires palestiniennes, de Scandar Copti
– Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe
– Dans l’ombre de Marlow, de Aurélien Harzoune, Bertrand Mineur
– Exit 8, de Genki Kawamura
– Fils de, de Carlos Abascal Peiró
– Histoires ordinaires et extraordinaires, de Laurent Firode
– Madharasi, de A.R. Murugadoss (sortie : 5 septembre)
– Nénuphar, de Julien Botzanowski
– Ni dieux ni maîtres, de Éric Cherrière
– Terminal, de Skudy , Yann Cornières (sortie : 5 septembre)
– La voie du serpent, de Kiyoshi Kurosawa
Longs métrages documentaires
– La Casa, de Caroline Benarrosh
– L’Évangile de la révolution, de François-Xavier Drouet
Reprises
– Entre le ciel et l’enfer, de Akira Kurosawa (1963)
– Palombella Rossa, de Nanni Moretti (1989)
