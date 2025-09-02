Semaine du 3 septembre 2025 : les sorties en salle

Sont cette semaine à l’affiche des fillms de Genki Kawamura et Kiyoshi Kurosawa mais aussi, pour les reprises, Nanni Moretti et Akira Kurosawa.

News : Les nouveautés de la semaine du 3 septembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– Adieu Jean-Pat, de Cécilia Rouaud

– Les aventures du Nexus VI, de Alexandre Marinelli (sortie : 8 septembre)

– Chroniques d’Haïfa - Histoires palestiniennes, de Scandar Copti

– Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe

– Dans l’ombre de Marlow, de Aurélien Harzoune, Bertrand Mineur

– Exit 8, de Genki Kawamura

– Fils de, de Carlos Abascal Peiró

– Histoires ordinaires et extraordinaires, de Laurent Firode

– Madharasi, de A.R. Murugadoss (sortie : 5 septembre)

– Nénuphar, de Julien Botzanowski

– Ni dieux ni maîtres, de Éric Cherrière

– Terminal, de Skudy , Yann Cornières (sortie : 5 septembre)

– La voie du serpent, de Kiyoshi Kurosawa

Longs métrages documentaires

– La Casa, de Caroline Benarrosh

– L’Évangile de la révolution, de François-Xavier Drouet

Reprises

– Entre le ciel et l’enfer, de Akira Kurosawa (1963)

– Palombella Rossa, de Nanni Moretti (1989)