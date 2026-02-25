Soara et les Bâtisseurs Fantastiques T.4 - Hidenori Yamaji - la chronique Manga

Résumé : La recherche de la maîtresse de Kilik se poursuit. Un combat contre une Chimère sera l’occasion d’en apprendre plus sur le passé de nos chers bâtisseurs.

Critique : Ce nouveau tome de Soara et les bâtisseurs fantastiques fait suite directement au troisième. Si vous n’avez pas lu notre précédente chronique, allez y jeter un œil avant de lire celle-ci, nous ne voudrions pas gâcher votre plaisir. N’hésitez pas à aller voir celles des tomes 1 et tomes 2 pour en savoir plus sur notre amour pour cette série !

© Hidenori YAMAJI, 2026, SHOGAKUKAN, Kana

Nous avions quitté Soara et nos trois nains entre les griffes d’une Chimère, celle-là même qui avait détruit la maison des Gobelins dans le précédent tome. L’occasion de découvrir les prodigieux dons de combattante de notre héroïne lors d’un combat parfaitement mené autant par Soara que par Hidenori Yamaji. En effet, nous avons été agréablement surpris par le talent sur la gestion du rythme développé par le mangaka... même si avec ce mangaka, le génie ne devrait plus nous surprendre !

Durant ce combat, nous découvrons que la Chimère en voulait particulièrement aux Nains, mais pourquoi ? Il semble que ce ne soit pas la première Chimère rencontrée par nos bâtisseurs mais quelles étaient les conditions de cette première rencontre ? Et depuis quand se connaissent les trois nains ? Autour du feu, les questions se multiplient... cela vous intéresse d’en avoir les réponses ? (running gag qui nous a beaucoup plu lors de notre lecture)

Nous revenons pour commencer sur l’enfance de Kilik, un petit orphelin, pas assez fort pour sa race et victime de nombreuses moqueries jusqu’à ce que son talent et son intelligence sautent aux yeux d’un Prince Nain en tournée, Léonidas ! Grâce à lui la vie de Kilik s’en trouve changé à tout jamais. Dans ce quatrième tome, la série continue à aborder des thématiques importantes avec une bienveillance qui nous a touché.

"Sois toi-même" et "crois en tes rêves" sont tout autant les maîtres mots de ce tome que de la nouvelle vie de Kilik au sein de Balkway, la Capitale du Royaume des Nains. Même si cela ne se fera pas aussi facilement que nous le laissons entendre à la lecture de ces lignes d’autant que certains, comme Nikolaus, le petit frère de Léonidas et surtout futur membre du trio de bâtisseurs !

Comment en est-on arrivé à ce qu’ils partent ensemble parcourir le monde pour construire des maisons ? Nous en avons une petite idée mais rien de précis et de nombreuses questions restent en suspens !

Soara et les bâtisseurs fantastiques est une série que nous avait séduit dès le premier tome pour son dessin et son histoire sans prise de tête mais nous n’avions aucune idée de ce qu’allait donner la suite. Nous avions d’ailleurs un peu peur de nous lasser. Après trois tomes supplémentaires, une chose est sûre, nous ne nous lassons absolument pas de cette série ! L’intrigue, l’univers et surtout les personnages gagnent un peu plus en profondeurs à chaque page tout en conservant une certaine gaîté, cette insouciance qui nous avait séduit dans le premier volet. Nous pouvons donc affirmer que cette série se hisse sans surprise dans notre top des "mangas à lire sans attendre" !