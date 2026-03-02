Terminax Conquis T.1 : Le Fléau cosmique - Lorrain Oiseau, Dara Nabati - la chronique BD

Résumé : Une famille quitte la terre pour se rendre sur la planète Terminax Conquis car la mère doit y travailler comme enseignante en histoire terrienne. Après un voyage en taxi quelque peu mouvementé, les quatre membres arrivent à destination. Seuls êtres humains de cette planète, ils sont accueillis avec ferveur. Mais n’étaient pas prévus Pipon, le chat des voisins, ni les conséquences de sa présence…

Critique : Cette nouvelle série et son premier tome sont une excellente surprise ! Scénario et dessins sont inventifs, surprenants, poétiques et souvent très drôles. Au fil des quarante-huit pages, les genres (comédie, chronique sociale, science-fiction, thriller, film de guerre…) se succèdent ou s’entremêlent à un rythme effréné. Omniprésent, l’humour décalé et volontiers absurde est le véhicule d’une critique sociale fournie du pouvoir, des autorités, de l’héroïsme emprunt de virilisme… Ainsi, le père de la famille comme un - littéralement - gros bras en prennent pour leur grade.

Le dessin, au trait souple, riche en détails et aux couleurs acidulées, joue sur les formes géométriques, imaginant des personnages comme des habitats réjouissants. Il évolue quelque part entre Philippe Petit-Roulet et Lewis Trondheim - un clin d’œil étant effectué à ce dernier avec la représentation du personnage d’Herbert de la série Donjon.

Cet album met en joie et divertit, tout en conduisant à réfléchir, ce sans jamais se prendre au sérieux. Certaines pages (dont celle double 22 et 23) sont impressionnantes et magiques. Vivement le deuxième tome !

