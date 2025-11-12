Arras Film Festival 2025 bat son plein

News : La fréquentation de ce festival désormais largement implanté dans le Nord de la France ne cesse d’augmenter. Cette année, il n’est pas rare de devoir doubler ou même tripler les salles de projections pour répondre à la demande d’un public toujours plus curieux. Ainsi, les billets pour la cérémonie de clôture qui bénéficiait de la présence de Jonathan Cohen et d’Alice Vial, réalisatrice de L’âme idéale se sont vendus en une seule journée.

Une 26e édition qui se conjugue largement au féminin. En effet, pendant que les réalisatrices Catherine Cosme et Maryam Touzani (à qui l’on doit le superbe Bleu du Caftan) scrutent les relations mère/fille à travers Sauvons les meubles pour la première et Rue Malaga pour la seconde, d’autres s’intéressent aux combats menés par celles dont la mission est de protéger les plus jeunes, comme dans le huis clos judiciaire On vous croit de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys, le drame hospitalier L’intérêt d’Adam de Laura Wandel, la comédie familiale Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni ou de rendre le monde plus juste à l’image du thriller politique Dossier 137 de Dominik Moll.

La solidarité féminine n’est pas en reste. Ma frère de Lise Akoka et Romane Guéret, Les goûteuses d’Hitler de Silvio Soldini, Les filles du ciel de Bérangère McNeese ou encore Coutures d’Alice Winocour la dévoilent sous de multiples aspects, sans oublier le courage de Marguerite de la Roque, abandonnée, en 1524, sur une île déserte en compagnie de sa servante et de l’homme qui a abusé d’elle, dont l’incroyable destin est retracé dans l’île de la demoiselle. Un peu moins tragique mais tout aussi pittoresque est celui de L’incroyable femme des neiges de Sébastien Betbeder, interprétée par une Blanche Gardin d’une sobriété inhabituelle.

D’autres thèmes, bien sûr, sont abordés, tels le poids de l’histoire avec le poignant Une enfance allemande - Île d’Amrum, 1945 de Fatih Akin ou le nazisme vu à hauteur d’enfant ou Le mage du Kremlin, la somptueuse fresque d’Olivier Assayas qui revient sur les arcanes de la politique russe des années post-soviétiques à nos jours, tout aussi admirablement que L’agent secret de Kleber Mendonça Filho, thriller aux multiples facettes sur la dictature militaire brésilienne.

Et puis jeudi démarrera la toujours très attendue compétition qui réunit 9 films européens qui concourent pour l’Atlas d’or, l’Atlas d’argent, le prix de la critique, le prix Regards jeunes et le prix du public.

Verdict lors de la cérémonie de clôture le dimanche 16 novembre à 19h.