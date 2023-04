Cannes 2023 : Anaïs Demoustier et le Jury de la Caméra d’or

News : Actrice française, Anaïs Demoustier débute au cinéma en 2000. Elle joue d’abord des petits rôles pour Haneke ou Honoré, avant d’être véritablement révélée avec Les grandes personnes (2008) d’Anna Novion, aux côtés de Jean-Pierre Darroussin. Elle devient ensuite l’une des jeunes actrices les plus prolifiques des années 2010, avec une prédilection pour le cinéma d’auteur. Parmi ses films, on peut citer Belle épine (2010) de Rebecca Zlotowski, Bird People (2014) de Pascale Ferran, Une nouvelle amie (2014) de François Ozon, ou La villa (2017) de Robert Guédigian. Elle obtient la consécration en recevant le César de la meilleure actrice pour Alice et le maire (2019) de Nicolas Pariser. Depuis, on l’a revue dans plusieurs films, notamment sous la direction de Charline Bourgeois-Tacquet, Quentin Dupieux, Cédric Jimenez et Bertrand Bonello.

Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier dans Alice et le maire © 2019 Bac Films. Tous droits réservés.

La composition du Jury de la Caméra d’or

Anaïs Demoustier - Présidente

Actrice

Raphaël Personnaz

Acteur

Pour l’AFC

Association française des directeurs de la photographie cinématographique

Nathalie Durand

Directrice de la photographie

Pour la FICAM

Fédération des industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia

Sophie Frilley

CEO de TITRAFILM

Pour la SRF

Société des Réalisateurs de Films

Mikael Buch

Scénariste, réalisateur

Pour le SFCC

Syndicat français de la critique de cinéma

Nicolas Marcadé

Rédacteur en chef des Fiches du Cinéma et l’Annuel du Cinéma

Les films en compétition pour la Caméra d’or

Sélection officielle, en compétition

Banel et Adama, de Ramata-Toulaye Sy

Sélection officielle, Un Certain Regard

Goodbye Julia, de Mohamed Kordofani

How to Have Sex, de Molly Manning Walker

If Only I Could Hibernate, de Zoljargal Purevdash

Augure (Omen), de Baloji Tshinai

Quinzaine des Cinéastes

Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell), de An Pham Thien

Blackbird Blackbird Blackberry, de Elene Naveriani

Blazh (La grâce), de Ilya Povolotsky

In Flames, de Zarrar Kahn

Riddle on Fire, de Weston Razooli

The Feeling That the Time for Doing Something has Passed, de Joanna Arnow

Xiao Bai Chuan (A Song Sung Blue), de Zihan Geng

Semaine de la Critique

Compétition :

Il pleut dans la maison, de Paloma Sermon-Daï

Inchallah un fils, de Amjad Al Rasheed

Sleep, de Jason Yu

Tiger Stripes, de Amanda Nell Eu

Séances spéciales :

Vincent doit mourir, de Stéphane Castang