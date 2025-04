Cannes 2025 : Le Jury Un Certain Regard

La réalisatrice britannique Molly Manning Walker sera la Présidente du Jury Un Certain Regard du 78e Festival de Cannes. Jury également composé de Louise Courvoisier, Vanja Kaludjercic, Roberto Minervini et Nahuel Pérez Biscayart.

« C’est un grand honneur de revenir à Cannes en tant que Présidente du Jury Un Certain Regard. Cette sélection occupera toujours une place particulière dans mon cœur. En faire partie a vraiment changé mon monde. J’ai hâte de découvrir ces films à l’épicentre du nouveau cinéma », a déclaré Molly Manning Walker. La réalisatrice est devenue célèbre en 2023 avec son premier long métrage, How to Have Sex. Ce récit de trois étudiantes en vacances dans une station méditerranéenne abordait le thème, très tendance ces dernières années, des zones grises du consentement. Une œuvre riche et délicate, qui avait remporté le Prix Un Certain Regard, avant d’être nommée dans plusieurs catégories aux BAFTA. Également autrice du court métrage Good Thanks, You ?, 2020) et directrice de la photographie (Scrapper, 2023), Molly Manning Walker sera entourée de quatre personnalités de choix.

© De gauche à droite : Molly Manning Walker © DR / Roberto Minervini © Olga Prudka / Vanja Kaludjercic © Anne Reitsma / Louise Courvoisier © Laurent Le Crabe / Nahuel Pérez Biscayart © DR

Louise Courvoisier a été révélée en 2024 avec son premier long métrage, Vingt Dieux, Prix de la Jeunesse Un Certain Regard. Le scénario lui avait été inspiré par ses souvenirs personnels, elle qui est née dans une famille d’agriculteurs artistes. Histoire d’un jeune homme du Jura (Clément Faveau) se mettant en tête de fabriquer le meilleur comté de la région pour gagner un concours, Vingt Dieux a connu un succès critique et public. « Un récit initiatique qui conjugue avec efficacité et sans artifices générosité et authenticité », selon les termes de notre collaboratrice Claudine Levanneur. L’œuvre remportera aussi deux César, dans les catégories meilleur film et meilleure révélation féminine (Maïwène Barthelemy).

De nationalité croate, Vanja Kaludjercic est depuis 2020 Directrice du Festival international du film de Rotterdam (IFFR). Auparavant, elle avait eu vingt ans d’expérience dans l’industrie et des liens avec le cinéma néerlandais : elle a travaillé pour la société de streaming MUBI et Coproduction Office, et a collaboré à des festivals importants tels que le Festival de Sarajevo.

Réalisateur italien vivant aux États-Unis, Roberto Minervini a toujours oscillé entre documentaire et fiction. Il s’est imposé avec une trilogie texane, clôturée par Le cœur battant (2013), suivie de The Other Side (Un Certain Regard 2015), documentaire terrifiant sur une Amérique en marge. En 2024, le cinéaste a été récompensé par le Prix de mise en scène Un Certain Regard pour Les damnés, western décalé et minimaliste, qui prenait pour cadre la guerre de Sécession et déconstruisait les codes du genre. Notre collaborateur Laurent Cambon précisait : « Tout autant contemplatif qu’absolument bouleversant, le film de Roberto Minervini, en s’aventurant sur un pan de l’histoire du continent américain, dépeint l’atrocité et l’absurdité de la guerre. Un chef-d’œuvre à la dimension autant historique que philosophique ».

Acteur argentin, Nahuel Pérez Biscayart a d’abord tourné pour Fabián Bielinsky, Benoit Jacquot ou Rebecca Zlotowski. Il a surtout été connu à partir du Festival de Cannes 2017 pour 120 battements par minute de Robin Campillo, qui lui vaudra le César du meilleur espoir masculin. Alternant premiers et seconds rôles, cinéma français et œuvres internationales, il a joué dans des films aussi divers que Au revoir là-haut (2017) d’Albert Dupontel, Les leçons persanes (2020) de Vadim Perelman, Employé/patron (2021) de Manuel Zieto Zas, La fille de son père (2023) d’Erwan Le Duc et Les gens d’à côté (2024) d’André Téchiné. Le comédien a également brillé au théâtre.

