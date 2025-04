Cannes 2025 : Lynne Ramsay, Saeed Roustaee et Kirsten Stewart en complément de programme

© Festival de Cannes 2025

News : Les longs métrages en complément de programme sont les suivants :

Sélection officielle

Dye My Love de Lynne Ramsay

Mother and Child de Saeed Roustaee

Un Certain Regard

Love Me Tender de Anna Cazenave Cambet

Le Rire et le couteau de Pedro Pinho

The Chronology of Water de Kirsten Stewart (1er film)

Séances de minuit

Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona

Honey Don’t de Ethan Coen

Cannes Première

Magalhães de Lav Diaz

Renai Saiban de Kōji Fukada

Ástin sem eftir er de Hlynur Pálmason

La réalisatrice britannique Lynne Ramsay sera en compétition officielle avec Die, My Love.

– Scénario : Lynne Ramsay, Enda Walsh, d’après le roman de Ariana Harwicz

– Distributeur :

– Principaux acteurs : Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Lakeith Stanfield, Sissy Spacek, Nick Nolte

L’histoire : Dans la campagne française, une femme se bat contre ses propres démons.

Notes : Lynne Ramsay est une personnalité importante du cinéma indépendant britannique. Son œuvre a été accompagnée par le Festival de Cannes, dès le Prix du Jury pour son film de fin d’études, le court-métrage Small Deaths (1996). Elle a reçu cette même récompense pour son troisième court, Gasman (1998). Ratcatcher révèle sa prédilection pour les drames familiaux et intimistes, avec une noirceur ambiante que l’on retrouve dans Le voyage de Morven Carlar, conte de fée autour d’un travail de deuil. La réalisatrice passe à la vitesse supérieure avec We Need to Talk About Kevin, drame psychologique saisissant sur un ado pervers, et magistralement interprété par Tilda Swinton et Ezra Miller. Voyage introspectif dans l’inconscient d’un traumatisé de guerre, A Beautiful Day est un thriller polar stylisé singulier, à la virtuosité indéniable, avec un remarquable Joachin Phoenix. Son dernier long métrage, Die, My Love, est l’adaptation d’un ouvrage de l’écrivaine argentine Ariana Harwicz : le récit de la solitude d’une mère de famille, sur fond de phénomènes paranormaux. Le film est interprété par Jennifer Lawrence, Oscar de la meilleure actrice pour Happiness Therapy ; et Robert Pattinson, ex-bellâtre de la franchise Twilight, devenu grand comédien pour David Cronenberg (Cosmopolis) ou Bong Joon-ho (Mickey 17). Ils sont notamment entourés des vétérans Sissy Spacek (Carrie au bal du diable) et Nick Nolte (48 heures).

Lynne Ramsay à Cannes

1999 : Ratcatcher, Un Certain Regard

2002 : Le Voyage de Morvern Callar, Quinzaine des Cinéastes : Prix de la Jeunesse

2011 : We Need to Talk About Kevin, Compétition officielle

2017 : A Beautiful Day, Prix du scénario

Le réalisateur iranien Saeed Roustaee sera en compétition officielle avec Woman and Child.

– Scénario : Saeed Roustaee

– Distributeur : Diaphana

– Principaux acteurs : Payman Maadi, Parinaz Izadyar

L’histoire : Mahnaz, une infirmière de quarante-cinq ans, élève seule ses enfants. Alors qu’elle s’apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils Aliyar est renvoyé de l’école. Lorsqu’un un accident tragique vient tout bouleverser, Mahnaz se lance dans une quête de justice pour obtenir réparation...

© 2025 Amirhossein Shojaei & Saeed Roustaee. Tous droits réservés.

Notes : Saeed Roustayi a connu un succès critique et public avec La loi de Téhéran, sorti en France en 2021 après avoir été sélectionné à la Mostra de Venise. Ce thriller sur la lutte anti-drogue révèle un cinéaste à la fois efficace et inspiré. Auparavant, il avait réalisé des courts métrages et un premier long, Life and Day, à l’audience limitée. Leila et ses frères marque fortement le Festival de Cannes. On ne saurait mieux trouver que les mots de notre collaborateur Laurent Cambon : « Derrière cette tragédie familiale quasi cornélienne, se cache le destin d’un pays, l’Iran, étouffé par l’embargo américain, l’inflation galopante, la destruction de l’emploi et le poids du conservatisme religieux. Un choc cinématographique. » Le film est en outre porté par la lumineuse Taraneh Alidoosti, qui aurait mérité un prix d’interprétation à Cannes en mai 2022, et connaîtra des problèmes judiciaires avec le pouvoir iranien quelques mois plus tard. Woman and Child, son dernier opus, sélectionné à Cannes, se présente comme un portrait de mère de famille. À l’heure où le féminisme s’impose avec détermination mais difficulté dans une nation gangrenée par l’obscurantisme et le totalitarisme, et ce dans un contexte de créativité accrue des réalisateurs iraniens, cette œuvre de Saeed Roustayi pourrait créer la surprise au palmarès 2025 du Festival, au même titre qu’Un simple accident de Jafar Panahi. Ce qui permettrait de compenser l’injustice dont fut victime l’an passé Mohammad Rasoulof à l’occasion de la remise des prix.

Saeed Roustaee à Cannes

2022 : Leila et ses frères, Prix FIPRESCI, Prix de la Citoyenneté

