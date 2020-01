Résumé : Un prisonnier tente de survivre dans un train lancé à toute vitesse, alors que le monde connaît une nouvelle ère glaciaire.

News : Voilà un projet maintes fois repoussé, qui trouve enfin un aboutissement heureux : la bande-dessinée Le Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette devient une série télévisée. Attendue au printemps 2020 sur TBS aux États-Unis, et sur Netflix en France, la série Snowpiercer est adaptée du film de Bong Joon-ho, sorti sur les écrans en 2013 (une source d’inspiration que revendique Graeme Manson, l’un des créateurs d’Orphan Black, qui a supervisé cette adaptation). Cette série est en effet avant tout présentée comme un reboot du film.

Le synopsis est donc sensiblement le même : l’action se déroulera sept ans après la glaciation de la planète et suivra le quotidien des rares survivants qui ont pu prendre place à bord d’un train ; le dernier refuge au cœur de la glace qui n’a pas d’autre choix que de rouler continuellement et à toute vitesse. Mais à bord, la révolte gronde, car les plus riches ont pu s’offrir des cabines luxueuses à l’avant du train, là où les plus pauvres sont entassés en queue, dans des conditions précaires.

Au casting de cette série post-apocalyptique, qui surfe sur la vague décidément très lucrative de la dystopie : Jennifer Connelly, une passagère de première classe, bien décidée à maintenir un système de classes qui ne peut que rappeler le Titanic. Face à elle, Daveed Diggs incarne Layton Well, un prisonnier qui, face aux difficiles conditions de vie à l’arrière du train, songe de plus en plus à entraîner ses compagnons d’infortune dans une mutinerie.

Les premières images de la série, dévoilées lors du Comic Con de San Diego en 2019, montrent que la saga, déjà renouvelée pour une seconde saison, ne dérivera pas beaucoup du film du réalisateur et scénariste sud-coréen Bong Joon-ho, mais permettra au contraire de mieux comprendre comment une société ordinaire s’est peu à peu construite dans ce train de la dernière chance.