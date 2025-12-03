Les sentiers d’Anahuac, Grand prix de la critique ACBD 2026 !

L’album de Romain Bertrand et Jean Dytar consacré à l’Amérique des lendemains de la conquista a séduit par sa forme innovante et son récit historique fascinant les membres de l’Association des critiques de bande dessinée (ACBD).

Récompense prestigieuse délivrée par un panel de journalistes et critiques spécialisés dans le medium, le Grand Prix de la critique ACBD récompense un album qui se distingue particulièrement par ses innovations graphiques et narratives. Il faut bien dire que Les sentiers d’Anahuac répond parfaitement à cette exigence, par sa manière de raconter cette histoire en utilisant des symboles issus de la culture aztèque. Le récit retrace le parcours d’un autochtone issu de l’aristocratie aztèque, qui devient l’élève de Bernardino de Sahagun, missionnaire franciscain qui dédie sa vie à la création d’un codex qui recense les croyances er les mœurs des populations méso-américaines. Ce travail faramineux nous est parvenu sous le nom de Codex de Florence, où il a été retrouvé.

Le duo s’appuie sur un travail de documentation rigoureux pour raconter de façon brillante cette histoire de métissage et d’assimilation forcée des populations méso-américaines à la culture espagnole aux lendemains de la conquête. Nous avions de notre côté particulièrement aimé cet album exigeant sur le plan historique tout en restant accessible au profane.

Les sentiers d’Anahuac succède ainsi à Deux filles nues de Luz. Les cinq autres titres en lice pour le Grand Prix de l’ACBD étaient :