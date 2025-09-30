Semaine du 1er octobre 2025 : les sorties en salle

Un simple accident de Jafar Panahi, œuvre immense, Palme d’or à Cannes, est l’événement d’une semaine où l’on peut aussi voir l’excellent documentaire Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez.

News : Les nouveautés de la semaine du 1er octobre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– A Big Bold Beautiful Journey, de Kogonada

– Cervantes avant Don Quichotte, de Alejandro Amenábar

– Happy end, de Neo Sora

– Honeymoon, de Zhanna Ozirna

– Idly Kadai, de Dhanush

– Kantara A Legend : Chapter 1, de Rishab Shetty (sortie : 2 octobre)

– Invention, de Courtney Stephens

– Marche ou crève, de Francis Lawrence

– Moi qui t’aimais, de Diane Kurys

– Nikka Zaildar 4, de Simerjit Singh (sortie : 2 octobre)

– Les quatre autels, de Alonso Del Rio, Lluís Zayas, Federico Abdenur

– Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, de Shashank Khaitan (sortie : 2 octobre)

– Un simple accident, de Jafar Panahi

Longs métrages documentaires

– Dans l’atelier de Lucas Harari, de Franck Morand

– May Day, de Mai Hua, Jerry Hyde

– Sacré Cœur, de Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell

– La pleine conscience du bonheur, un voyage avec le Dalaï-Lama, de Barbara Miller, Philip Delaquis

– Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez

– Stups, de Alice Odiot, Jean-Robert Viallet

– Une belle rencontre Loire en Forez, de Michel Perrin

Longs métrages d’animation

– Alex Bain, Andy Martin, de Alex Bain, Andy Martin

– La mort n’existe pas, de Félix Dufour-Laperrière

– Timioche, de Alex Bain, Andy Martin

Reprises

– Avatar : La voie de l’eau, de James Cameron (2022) : du 1er au 7 octobre

– Papy fait de la résistance, de Jean-Marie Poiré (1983) : sortie 5 octobre

– La reine Margot, de Patrice Chéreau (1994)