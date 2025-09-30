Semaine du 1er octobre 2025 : les sorties en salle

Le 30 septembre 2025
Un simple accident de Jafar Panahi, œuvre immense, Palme d’or à Cannes, est l’événement d’une semaine où l’on peut aussi voir l’excellent documentaire Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez.
News : Les nouveautés de la semaine du 1er octobre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– A Big Bold Beautiful Journey, de Kogonada
– Cervantes avant Don Quichotte, de Alejandro Amenábar
– Happy end, de Neo Sora
– Honeymoon, de Zhanna Ozirna
– Idly Kadai, de Dhanush
– Kantara A Legend : Chapter 1, de Rishab Shetty (sortie : 2 octobre)
– Invention, de Courtney Stephens
– Marche ou crève, de Francis Lawrence
– Moi qui t’aimais, de Diane Kurys
– Nikka Zaildar 4, de Simerjit Singh (sortie : 2 octobre)
– Les quatre autels, de Alonso Del Rio, Lluís Zayas, Federico Abdenur
– Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, de Shashank Khaitan (sortie : 2 octobre)
– Un simple accident, de Jafar Panahi
Longs métrages documentaires
– Dans l’atelier de Lucas Harari, de Franck Morand
– May Day, de Mai Hua, Jerry Hyde
– Sacré Cœur, de Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell
– La pleine conscience du bonheur, un voyage avec le Dalaï-Lama, de Barbara Miller, Philip Delaquis
– Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez
– Stups, de Alice Odiot, Jean-Robert Viallet
– Une belle rencontre Loire en Forez, de Michel Perrin
Longs métrages d’animation
– Alex Bain, Andy Martin, de Alex Bain, Andy Martin
– La mort n’existe pas, de Félix Dufour-Laperrière
– Timioche, de Alex Bain, Andy Martin
Reprises
– Avatar : La voie de l’eau, de James Cameron (2022) : du 1er au 7 octobre
– Papy fait de la résistance, de Jean-Marie Poiré (1983) : sortie 5 octobre
– La reine Margot, de Patrice Chéreau (1994)
