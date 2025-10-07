Semaine du 8 octobre 2025 : les sorties en salle

Le 7 octobre 2025
Parmi les films à voir cette semaine, on peut citer Météors de Hubert Charuel, Nouvelle vague de Richard Linklater, Egoist de Daishi Matsunaga et le documentaire L’invasion de Sergei Loznitsa.
News : Les nouveautés de la semaine du 8 octobre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– Alger, de Chakib Taleb Bendiab
– C’était mieux demain, de Vinciane Millereau
– Berlinguer, la grande ambition, de Andrea Segre
– Egoist, de Daishi Matsunaga
– Good Boy, de Ben Leonberg (sortie : 10 octobre)
– Météors, de Hubert Charuel
– Nos jours sauvages, de Vasilis Kekatos
– Nouvelle vague, de Richard Linklater
– Tron : Ares, de Joachim Rønning
– Vous n’êtes pas seuls, de Marie-Hélène Viens, Philippe Lupien
Longs métrages documentaires
– Détours, de Philippe Petit
– Glaciers d’Arctique, état des lieux, de Pierre Dugowson
– Hors service, de Jean Boiron-Lajous
– Îles... était une fois Les Caraïbes, de Antoine
– L’invasion, de Sergei Loznitsa
– One To One : John & Yoko, de Kevin Macdonald, Sam Rice-Edwards
Longs métrages d’animation
– Gabby et la maison magique - Le film, de Ryan Crego
– Super Grand Prix, de Waldemar Fast
Reprises
– La ferme des animaux, de John Halas, Joy Batchelor (1954, film d’animation)
– Gatsby le magnifique, de Jack Clayton (1974)
– Insaisissables, de Louis Leterrier (2013)
