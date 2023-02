Un espion ordinaire - Dominic Cooke - critique

Résumé : Grande-Bretagne, début des années 1960 : Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), un homme d’affaires sans histoires, mais qui travaille régulièrement avec des pays de l’Est, est approché conjointement par les services secrets britanniques et américains.

Critique : Basé sur une histoire vraie, ce film à la facture classique mais efficace, décrit avec beaucoup de précision et de réalisme le destin extraordinaire d’un homme somme toute très ordinaire.

Le représentant de commerce, sans opinion politique marquée, mais réussissant plutôt convenablement dans son domaine, se prend pour plus intelligent et perspicace qu’il n’est vraiment. Il n’y a qu’à le voir jouer les importants quand il est en famille, toisant Sheila (Jessie Buckley) sa femme, et son fils unique de sa superbe. Sa prétendue supériorité va se trouver renforcer par la sollicitation des services secrets, lui le commercial à qui "on ne la fait pas".

Là où le récit fait la différence, c’est que notre homme va découvrir la réalité de la société du bloc de l’Est, et se découvrir une réelle amitié avec Oleg (Merab Ninidze), un officier russe décidé à trahir son pays pour éviter une guerre nucléaire.

Si le propos est un peu simpliste et schématique, flirtant parfois avec le mélodrame, il n’en décrit pas moins la naissance d’une amitié sincère jusqu’au sacrifice et la métamorphose d’un homme banal, un peu vaniteux et sans conviction particulière, en héros malgré lui.

Benedict Cumberbatch livre une prestation époustouflante, en passant de petit bourgeois imbu de sa personne, en un élément efficace des services d’espionnage, attaché plus que tout à respecter ses engagements vis-à-vis d’un véritable ami.