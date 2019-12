Une année faste pour le cinéma en France

Avec 213 millions d’entrées en 2019, le fréquentation des salles de cinéma a tout simplement été le deuxième score du siècle en France. Et nombre de productions hexagonales ont obtenu des prix prestigieux.

News : Dominique Boutonnat, Président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), s’est réjoui d’une nouvelle année record pour la fréquentation des salles. Ce chiffre historique témoigne en effet de la vitalité du septième art en France et démontre que le cinéma reste la sortie culturelle préférée de ses habitants, en dépit de la concurrence des plateformes de VOD, de la télévision et d’Internet.

Les films français ont particulièrement attiré les foules, puisqu’ils réalisent plus de 74 millions d’entrées, soit une part de marché de 35 %. Seize productions hexagonales ont réalisé plus d’un million d’entrées, et rassemblent tous les genres : comédie, drame, sociétal, historique, thriller, polar, comédie dramatique. Ces films représentent à eux seuls 24 millions d’entrées, soit presque un tiers du nombre total de billets écoulés. Ces têtes d’affiche catalysent indéniablement les scores, mais ce sont des arbres qui masquent aussi la forêt de productions moins visibles, qui ont du mal à se frayer un chemin dans les circuits traditionnels de distribution.

Les longs-métrages français qui ont fait le plus d’entrées en 2019 :

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? - Philippe de Chauveron - 6,7 millions

Nous finirons ensemble- Guillaume Canet - 2,8 millions

Hors Normes - Eric Toledano, Olivier Nakache – 2,0 millions

Au nom de la terre - Edouard Bergeon – 2,0 millions

La vie scolaire - Grand Corps Malade, Mehdi Idir – 1,8 million

Nicky Larson et le Parfum de cupidon – Philippe Lacheau – 1,7 million

Les Misérables - Ladj Ly - 1,6 million

Le chant du loup – Antonin Baudry - 1,5 million

J’accuse - Roman Polanski : 1,4 million

Les Invisibles - Louis-Julien Petit : 1,3 million

La Belle Epoque - Nicolas Bedos : 1,2 million

Les films, les actrices et les acteurs français ont remporté des prix dans les plus grands festivals à travers le monde : à la Berlinale, où Synonymes, le film de Nadav Lapid, coproduction franco-israélienne obtient l’Ours d’Or ; Grâce à Dieu, de François Ozon, reçoit l’Ours d’argent Grand Prix du Jury.

Le palmarès de la Mostra a également distingué le cinéma français avec J’accuse de Roman Polanski, Grand prix du jury ; Ariane Ascaride, Prix de la meilleure actrice dans Gloria Mundi de Robert Guédiguian ; Sami Bouajila, Prix d’interprétation pour Un fils de Mehdi Barsaoui.

Le festival de Cannes a enfin primé de nombreux films français cette année : Les Misérables, Prix du Jury, également sélectionné au festival international du film de Toronto et film français en lice pour l’Oscar du meilleur long métrage international ; Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma, Prix du scénario ; Atlantique, film franco-sénégalais de Mati Diop, Grand Prix du festival, et qui représente le Sénégal dans la course à l’Oscar du long métrage international.